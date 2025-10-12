El Real Zaragoza cesa a Gabi tras la derrota en Almería y Emilio Larraz toma las riendas de forma interina

La última imagen de Gabi como entrenador del Real Zaragoza, en Almería, donde no pudo sentarse en el banquillo al estar sancionado.

Gabi Fernández deja de ser entrenador del Real Zaragoza tras la reunión celebrada este domingo en la Ciudad Deportiva a la que fue llamado el técnico madrileño para comunicarle su destitución. Unas horas antes, en la madrugada, la expedición había llegado en autobús desde Almería, donde el conjunto aragonés cayó derrotado (4-2), convirtiéndose en el colista de Segunda división, con sólo 6 puntos de 27 posibles en las 9 jornadas disputadas.

Estos 9 partidos, sumados a los 11 de la temporada anterior, suponen que Gabi ha dirigido un total de 20 partidos al Real Zaragoza, sin que el juego del equipo haya convencido nuca. Si bien su llegada en el tramo final de la campaña anterior se saldó con una agónica salvación, el inicio de la actual temporada no ha podido ser peor: Gabi deja el equipo como colista.

De momento, Emilio Larraz, entrenador del filial es quien coge las riendas de la plantilla para empezar a preparar el choque del próximo sábado ante la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio.

El comunicado del Real Zaragoza en el que hace oficial la destitución de Gabi es el siguiente:

"Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual, después de la derrota producida en Almería este pasado sábado. El técnico madrileño llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando valentía y amor por los colores zaragocistas asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club. Hecho que consiguió en la penúltima jornada de LaLiga ganado al Deportivo de la Coruña en el último partido de La Romareda (1-0).

Hoy pone fin a su etapa como entrenador blanquillo y desde el Real Zaragoza le damos las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como nuestro entrenador. A pesar de que los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado.

Gracias, Gabi. Ésta siempre será tu casa. Te deseamos lo mejor en tus futuros retos profesionales".