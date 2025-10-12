Al menos 17 detenidos en los disturbios de Vitoria con motivo de un acto de Falange

Un total de 17 personas han sido detenidas este domingo por la Ertzaintza en Vitoria durante los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de la Falange Española.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las 17 personas están acusadas de un delito de desórdenes públicos.

Los altercados han finalizado en el centro de Vitoria, donde se han vivido momentos de tensión y la Policía vasca ha intervenido con material antidisturbios.

El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional.

Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, han comenzado sobre las 10.50 horas en esta plaza, donde los participantes han ondeado banderas españolas y coreado consignas como "Todo es España. Vasconia es España".

En el lugar se han concentrado numerosas personas que trataban de impedir la celebración de este acto en el centro de Vitoria, donde se han lanzado todo tipo de objetos, mobiliario urbano y se han cruzado contenedores en la vía.