Burgos CF - Real Valladolid: horario, dónde ver y seguir el partido en directo

El Burgos, que sigue invicto en su feudo, recibe a un Real Valladolid que recupera a varios jugadores y, por tanto, tendrá más variantes para tratar de volver a sumar tres puntos, tras el último empate cosechado ante Mirandés. Lo puedes escuchar en directo en COPE Burgos, a través del 837 OM, cope.es/burgos y la App de COPE para dispositivos móviles.

Burgos CF - Real Valladolid en pretemporada

No será un partido cualquiera, sino un derbi autonómico que aporta mayor motivación a ambos conjuntos, más aún a los locales, que buscarán reencontrarse con la victoria después de su derrota ante Huesca, si bien los blanquivioletas aspiran a demostrar esa capacidad de reacción mostrada en la anterior jornada, que les valió un punto.

El Burgos llega a esta cita con confianza, y con la intención de confirmar su fortaleza como local, ya que aún no ha perdido en El Plantío, a lo que se añade el apoyo de su afición, lo que ha valorado su técnico, Luis Miguel Ramis, quien ha advertido que el domingo van a ser muchos "remando en la misma dirección".

El entrenador blanquinegro ha confirmado que Chapela y Marcelo siguen con su proceso de recuperación, aunque este último "más cerca de volver que el primero", mientras que el resto de la plantilla estará disponible, con algunos jugadores con "golpes y molestias" que no deberían impedir su participación en el derbi.

En cuanto al rival, Ramis ha destacado la solidez del Real Valladolid y lo ha calificado como "uno de los equipos que más recuperan en campo rival y que es intenso, dinámico y ordenado". "Conocemos al rival y sabemos qué hacer para contrarrestarles. Confiamos mucho en nuestro equipo y se va a ver en el partido", ha añadido.

Por su parte, el Real Valladolid contará con las bajas de Amath y Maroto, pero recupera a una pieza importante para el equipo, como es Juric, que podría recuperar la titularidad, si bien el entrenador, Guillermo Almada, quiere seguir dando minutos a Lachuer, y Marcos André también estará a la orden, al igual que Jaouab.

Hasta la fecha, los vallisoletanos no han logrado ganar ningún derbi regional, ya que cayó ante la Cultural Leonesa y empató ante Mirandés, gracias al gol de Ponceau en la segunda mitad, algo que quieren corregir en un campo en el que ningún equipo ha conseguido llevarse los tres puntos.

Latasa seguirá siendo fijo en el esquema del técnico uruguayo, que podría introducir alguna variante en el plano ofensivo, como Alani, quien realizó un gran trabajo ante los mirandeses, y Chuki, que tiene un perfil más creador, ya que lo que se busca es generar más ocasiones para lograr mayor efectividad de cara al gol.

dónde ver y escuchar el burgos CF - Real Valladolid

La novena jornada de LaLiga Hypermotion entre el Burgos CF y el Real Valladolid se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este domingo 12 de octubre desde las 18:00 horas, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos , la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva española.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Yoigo, MasMovil, Ocenas, Hits, Populoos, Netllar, Virgin Telco, Vodafone, Finetwork, 7PLAY, Adamo, Euskaltel (que emite en toda España, pero tiene foco en País Vasco, Navarra y La Rioja), Guuk (con foco en País Vasco y Navarra), Telecable (con foco en Asturias), R (con más foco en Galicia, Cantabria y León), Embou (con más foco en Aragón) y PTV Telecom.

Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Morante, Atienza; David González, Appin, Íñigo Córdoba; y Fer Niño.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Garriel; Meseguer, Lachuer o Juric; Canós, Chuki, Biuk; y Latasa.

Campo: Estadio Municipal de El Plantío.

Hora: 18.30.