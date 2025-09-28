¿Afectará a Baleares la borrasca ex-Gabrielle?

En la Comunidad Valencia hay activado un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes. Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodi, con chubascos y tormenta. hay incertidumbre alta sobre la trayectoria de la borrasca ex-Gabrielle y en la interacción entre los diferentes elementos que conforman esta situación. El responsable de esta situación es el ex-huracán Gabrielle, que tras perder intensidad se ha transformado en una borrasca atlántica.

En la Comunidad Valenciana los modelos apuntan a que las mayores acumulaciones de lluvia se registrarán entre el lunes y la primera mitad del martes, con posibilidad de superar los 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas, especialmente en el sur de la comarca y áreas cercanas a la provincia de Valencia. Las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas fuertes e incluso granizo, especialmente durante la tarde del lunes. Los tercios este y sur peninsulares serán las zonas más afectadas. Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Aunque parece que la inestabilidad se desplaza más hacia la costa de Valencia, no se descarta que tanto a Mallorca como en las Pistiüses tengamos algún episodio de precipitación. De hecho, aunque sea de forma indirecta, la borrasca va aportando inestabilidad al archipiélago balear.

Este domingo en Baleares tendremos nubes durante la mañana con apertura de claros a partir del atardecer. Por la noche, la AEMET no descarta algún chubasco o tormenta. Las temperaturas máximas oscilarán este domingo entre los 26 y 29 ºC.

¿Cómo comenzamos la última semana de septiembre?

Según las previsiones la inestabilidad estará presente en estos últimos días del mes de septiembre. Entre el lunes tarde y el martes noche podríamos tener chubascos tormentosos de cierta intensidad en las Islas Baleares, a priori en Pitiusas y Mallorca.

CAIB Emergencias 112 Baleares

La AEMET reconoce que existe mucha incertidumbre aún pero tanto los modelos globales como los de alta resolución apuntan a ello.

La previsión meteorológica para mañana lunes es de cielo nuboso con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta, sin descartar alguno localmente fuerte preferentemente en Pitiusas por la noche. Se activará aviso amarillo por lluvias fuertes y tormentas en todas las islas, comenzando por Ibiza y Formentera y a después la alerta se extenderá por Mallorca y Menorca.

En cuanto a las temperaturas no se esperan grandes cambios o en descenso. Viento entre flojo y moderado de componente este.