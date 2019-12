Ximbinha, pívot del Palma Futsal, logra el primer repóker de su carrera

El Palma Futsal se dio un festín ante Industrias Santa Coloma (8-0 en Son Moix) para afianzar aún más si cabe la tercera plaza; el conjunto de Antonio Vadillo logró acabar el duelo con portería a cero y el canterano Joaki hizo su primer gol en la máxima categoría con la elástica mallorquina. Sin embargo, el verdadero protagonista del duelo fue Ximbinha.

El pívot de Sao Paulo marcó cinco goles en un partido por primera vez en toda su carrera; fue sin duda una gran noche para el brasileño, que solo había anotado hasta la fecha cuatro goles y tras el repóker de ayer se disparó hasta las nueve dianas. De esta manera explicaba Ximbinha sus sensaciones tras el partido: "Estoy muy contento por la victoria y los goles también; creo que hemos hecho un buen partido y merecimos la victoria".

Sin embargo, Ximbinha no pudo evitar esconder ni disimular su pasado como jugador de Santa Coloma: "Estoy un poco triste por ellos, un ex equipo mío al que tengo mucho cariño. Les deseo muchos ánimos y mucha suerte en toda la liga y que salgan de esta situación tan complicada". El propio pívot reconocía después del encuentro que ya tenía ganas de marcar de nuevo e insinuaba que en algunas ocasiones la fortuna le había sido esquiva: "He hecho partidos muy buenos también anteriores pero no he metido gol, creo que hoy ya merecía un poco más de suerte".

"He hecho buen partido, intenté ayudar al equipo en lo máximo posible y el gol ha salido naturalmente, estoy muy contento por meter los cinco goles, que ha sido la primera vez en mi vida en meter cinco goles", concluía el brasileño. Aparte de la gran victoria lograda, la noticia positiva fue ver en las gradas de Son Moix a Mati Rosa; El argentino regresó a Palma el martes por la tarde para iniciar la segunda fase de la recuperación de la lesión de la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano hace dos meses.