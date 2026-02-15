Sito Alonso pone el foco en la Copa del Rey tras una racha impecable

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha resaltado “el nivel competitivo súper alto” de su equipo tras la contundente victoria contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos por 101-82. Con este triunfo, el equipo cierra una racha perfecta antes de la Copa del Rey, y el técnico ya tiene claro el siguiente paso: “Ya sí es momento de pensar en la Copa del Rey como objetivo prioritario”, ha afirmado con la vista puesta en los cuartos de final contra el Fútbol Club Barcelona.

Un objetivo cumplido

Alonso ha explicado que el equipo se marcó una meta clara tras la primera vuelta. “Teníamos un objetivo y lo cumplimos. Era dar un nivel competitivo súper alto en los partidos que nos quedaban antes de disputar la Copa y pudimos ganar todos”, ha señalado, abarcando tanto la Liga como la FIBA Copa de Europa. Por ello, ha querido felicitar a sus jugadores “porque creyeron y fueron conscientes de lo que había que hacer”.

Ya sí es momento de pensar en la Copa del Rey como objetivo prioritario" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

La defensa como clave del éxito

A pesar del abultado resultado, el partido no fue sencillo. “El San Pablo es el equipo que más balones roba, juega con mucha agresividad y tiene un nivel altísimo”, ha analizado el técnico. Para contrarrestarlo, la intensidad defensiva fue fundamental, y en esa faceta ha destacado a un nombre propio: “Con la entrada de Will Falk, para mí el partido ha cambiado en cuanto a intensidad y agresividad”.

Sito Alonso ha mostrado su “orgullo” por el papel del joven canterano, quien llegó al club con 16 años, y cuyo impulso fue clave para la victoria. También ha celebrado el debut de otro joven, Pablo Sevilla, de Molina de Segura, que “se merece” la oportunidad por el gran paso adelante que ha dado.

Nombres propios para un equipo sólido

Además de Falk, el entrenador ha puesto en valor el trabajo de otros jugadores. “Howard Sant-Roos y Dylan Ennis también hicieron un trabajo muy bueno atrás, además de anotar”. También ha tenido palabras para Michael Forrest, de quien ha dicho que “fue capaz de, con dos o tres zarpazos, impulsar al equipo en ataque” tras un inicio complicado.

Lo que hace grande a un equipo es no tener ningún bajón competitivo" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Respecto a las incorporaciones, ha calificado a Kelan Martin como “un fichaje fantástico para la Copa”. Aunque reconoce que “le falta un conocimiento de la liga”, confía en que “nos puede ayudar por su experiencia y su calidad”. Alonso ha concluido que el equipo llega con “buenas sensaciones” a la cita copera, destacando la fortaleza del bloque: “Lo que hace grande a un equipo es no tener ningún bajón competitivo, pase lo que pase”.