Virginia Torrecilla sufre un accidente de tráfico, su madre permanece hospitalizada

Las desgracias nunca vienen solas dice el refranero español. Y es que en ocasiones se agolpan las malas noticias y nadie es capaz de entender por qué, simplemente ocurre. Como también al revés, aquellos a los que la fortuna o las buenas noticias les sorprenden al mismo tiempo o en un intervalo corto.

Lo primero es lo que le ha pasado a Virginia Torrecilla, la jugadora mallorquina del Atlético de Madrid que en el último año se ha recuperado de un grave tumor. El pasado mes de Marzo una Virginia sonriente y emocionada volvía a un entrenamiento con el Atlético de Madrid, diez meses después,ante el recibimiento de sus compañeras.

Ahora la jugadora ha revelado que el pasado 3 de Junio sufrió un accidente de tráfico al ser golpeado su vehículo por detrás. Ella salió ilesa pero según ha contado la propia internacional, su madre sufre secuelas y está hospitalizada: "El 3 de Junio iba con mi madre en coche cuando paramos en un atasco. Segundos después un coche nos chocó por detrás impactando con el de delante por la fuerza con la que nos dio. Yo salí intacta pero recuerdo perfectamente cómo mi madre me decía que no sentía las piernas mientras le sangraba la herida de la frente".

Virginia añade que "mi mamá está viva y poco a poco recuperándoese. Quizá no vuelva a andar debido a las lesiones que le provocó pero ¡después de estos días en la UCI no nos importa! La vida de mi madre no corre peligro y eso es lo más importante de este mundo".

La centrocampista acaba con esta reflexión: "cada día me pregunto qué he hecho mal para que mi familia tenga que vivir situaciones así pero no tengo respuestas. La vida es así y hay que afrontarla de la mejor manera posible, y si algo sé es que mi familia lucha contracorriente si hace falta. He crecido viéndolos luchar, lo hicieron conmigo y ahora no va a ser menos. Gracias a todos por los mensajes. Nadie se arrepiente de ser valiente" finaliza en su cuenta de Instagram.

A su mensaje han respondido no sólo aficionados, también muchos deportistas como la jugadora Maitane López, el mallorquinista Jordi Mboula, Artabe, la madridista Misa, las azulgranas Leila Ouahabi, Aitana Bonmatí,o el jugador mallorquín de fútbol sala Miguelín entre los más de 2000 comentarios