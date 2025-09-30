Una victoria del Atlético Baleares en Barbastro a base de golazos

El Atlético Baleares sobrevivió al terreno de juego casi impracticable de Barbastro, un césped mezclado con arena, e impuso su superioridad en uno de esos partidos que hay que saber jugar. Bien lo sabe el técnico Luis Blanco, quien siempre alerta de la complejidad de adaptarse al campos muy diferentes en la Segunda RFEF.

Los balearicos vencían en tierras oscenses con un equipo más protegido en medio campo del que caía en casa ante el Sant Andreu y con la calidad individual de dos de sus jugadores. Abría el marcador Rubén Bover con un gol olímpico, un saque de esquina desde la derecha que iba al primer palo y que provocó dudas en el equipo local que entraba directamente.

El segundo gol sería obra del pistolero Jaume Tovar, en una gran jugada yéndose de los rivales y tirando desde la frontal. El solleric ha comenzado con un apetito inmenso, demostrando la calidad que tiene, tras haberse visto lastrado la pasada temporada por una lesión.

En Barbastro, Tovar marcaba su quinto gol en cuatro partidos, siendo el máximo goleador destacadísimo del grupo III de Segunda RFEF y sólo comparable con Nsongo del Fabril en el grupo I, los 4 de Ieltxu en el Sestao en el grupo II, y los cuatro de Barroso y Chus, del Real Madrid y Navalcarnero, con cuatro, en el grupo IV.

Pablo García da el susto.-

Los balearicos se llevaron un susto con el portero Pablo García, un traumatismo en la cabeza que obligó a sustituirle por Julián Rivas, que de esta forma debutaba en su vuelta al Atlético Baleares procedente del Porreres.

Pablo sufrió un golpe en la cabeza en un choque pasada la media hora de juego, aguantaba hasta el descanso pero en ese momento tuvo mareo y algún vómito por lo que fue sustituido. Desde el club confirman que el jugador se encuentra bien.

El Atlético Baleares es colíder del grupo III con esta tercera victoria de la temporada, tres victorias y una derrota, con nueve puntos junto a Barça At. y Reus.

Este domingo recibirá a la SD Ibiza en un duelo balear que será el domingo a las 18:30h, un horario poco habitual en el Estadio Balear, ante un equipo dirigido por Raúl Casañ, que pudo ser técnico balearico.