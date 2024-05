Vadillo: "Me preocupa que el equipo ya tenga el estómago lleno"

Se acercan los play off por el título en el fútbol sala y con ellos el momento en el que el Mallorca Palma Futsal quiere demostrar que, pese a haber ganado la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, el reto de poder alzar el primer título nacional es también muy apetecible. En ese sentido, el reto que afrontan los de Antonio Vadillo es mayúsculo ya que el primer rival al que van a enfrentarse en estas eliminatorias es el Jaén Paraíso Interior, un equipo con el que se ha iniciado una rivalidad deportiva que tendrá un nuevo capítulo a partir de este próximo viernes con la disputa del primer encuentro de la eliminatoria entre ambos

De cara a las eliminatorias por el título de liga, Vadillo ha afirmado hoy en la rueda de prensa previa al primer duelo con Jaén Paraíso Interior que el equipo afronta el primer encuentro con la idea clara de llevarse el primer punto de la eliminatoria. Si reconoce el técnico andaluz que hay un factor que le preocupa. " A nivel mental me preocupa porque el listón competitivo lo hemos bajado hace quince días tras la final de la Champions y volver a subirlo es muy complicado", ha asegurado el técnico recordando que el Palma se enfrentará a un equipo, el jienense, al que ha calificado como "un equipo hipercompetitivo". "Me preocupa que no tengamos hambre, que tengamos el estómago lleno. Venimos de ganar dos títulos internacionales y en el deporte lo que importa es el día a día y lo que ya ha pasado ya pasó", ha añadido.

Quiere el entrenador del Palma Futsal que su equipo aumente ese nivel competitivo para enfrentarse al Jaén Paraíso Interior y para ello precisa de estar a un nivel físico más que bueno, algo que ha trabajado Vadillo con su cuerpo técnico para evitar lo que sucedió el año pasado. "El año pasado me despedí de la liga con un sabor amargo porque no supe gestionar bien el post de haber ganado la Champions. Es cierto que es difícil pero en ese sentido he tratado que los jugadores vean la importancia que tienen las eliminatorias de play off y creo que hemos trabajado para que el equipo llegue a buen nivel y según lo que estoy viendo en los entrenamientos el equipo se ha recuperado a nivel físico", ha comentado Vadillo. Para los mallorquines, el primer asalto llegará el viernes a las 21.30 horas.