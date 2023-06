Una semana después de trascender que el Paris Saint Germain está interesado en fichar al bermellón Kang-In Lee no ha sucedido nada. Tras conocerse a través de Marca del interés del club parisino, el fichaje sigue lejos de materializarse, lo cual no significa que no pueda hacerse, pero no se ha producido ningún avance.

Lo cierto es que no ha habido negociaciones hasta la fecha, había existido un primer tanteo entre clubes con una estimación aproximada de traspaso, sin llegar a entrar en fase de negociación ni mucho menos a cruzar documentos, como ya contó Deportes Cope Baleares el pasado 14 de Junio de fuentes cercanas al PSG. De hecho en París sorprendía mucho que se hablara de traspaso inminente cuando no habían empezado ni a concretarlo.

Es obvio que si el PSG concreta una oferta satisfactoria para el Mallorca la operación se hará porque el Mallorca nunca querrá perjudicar la carrera de su joven estrella, aunque tampoco está dispuesto a malvenderlo. Habrá que ver en toda esta ecuación cómo afecta el posible fichaje de Luis Enrique, si se concreta, y si encaja el fichaje del surcoreano al posible nuevo entrenador de los parisinos. Mientras, Kang-In continúa con su selección que hoy juega nuevo amistoso ante El Salvador, tras haber perdido 0-1 ante Perú, con gol por cierto de un exmallorquinista, Bryan Reyna.

No es Lee el único con compromisos de selección, anoche perdía Muriqi con Kosovo en Bielorrusia por 2-1, con gol por cierto del mallorquinista de penalti. Antes jugaba Rajkovic en la victoria de Serbia por 3-2 ante Jordania.

En cuanto a incorporaciones, el Mallorca tampoco daba por avanzado nada respecto a Toni Lato como se ha llegado a publicar. Interés existe desde hace tiempo ya que es un lateral que está en el mercado al concluir contrato y no haber renovado por el Valencia. Pero en Son Moix le ven como una opción. Estaba también Mojica entre los que interesan.