El PSG aún no ha formalizado el fichaje de Kang-In Lee

Interesado sí, hecho no. Kang- In Lee tiene opciones de jugar en el París Saint Germain pero no es una operación cerrada. Es probable que el traspaso del jugador coreano se acabe formalizando pero a día de hoy está lejos de concretarse. Es una operación que avanzaba Marca y que ampliaba Relevo en las últimas horas y de la que se han hecho eco todos los medios también en Francia.

El aluvión informativo ha ido mucho más deprisa que los acontecimientos, una vez más cuando del mercado de fichajes se trata. Hasta el punto de que se ha llegado a dar por operación cerrada en la isla. Sin embargo desde París no dicen lo mismo en el entorno del PSG.

En el club parisino ha causado extrañeza que se dé por fichado a Kang-In Lee, incluso en la prensa francesa diferentes medios incluido L'Equipe dan por cerrado el traspaso, aunque les rouges et bleau aún no han formalizado oferta alguna. Los medios franceses informan de acuerdo con el jugador y que Lee habría pasado ya el reconocimiento médico, extremo este último que Deportes Cope no ha podido confirmar.

Fuentes cercanas al PSG a las que ha tenido acceso Cope indican que hay interés, que hay una estimación sobre cuál sería la cantidad por el fichaje, que podría superar los 20 millones de euros, y que es probable que se haga, pero que la operación aún está en fase primaria y no se ha llegado a enviar aún ningún documento, no hay negociación de los términos del acuerdo y sólo estimaciones.

A nadie se le escapa que si el PSG materializa lo que hasta ahora son intenciones, no habrá freno para el traspaso de Kang-In Lee, porque es imparable la salida del jugador coreano dada su temporada en el RCD Mallorca y la proyección del jugador a sus 22 años. Además se convertiría en el segundo traspaso más importante en la historia del Mallorca tras el del Samuel Eto'o al Barcelona en 2004, que fue de 24 millones (50% para el Real Madrid que tenía la mitad de los derechos de una venta). Pero falta lo más importante, que el PSG formalice la operación y pase del dicho a lhecho. En este caso, el Mallorca tiene el 80% de los derechos económicos del traspaso, el 20% restante pertenece al jugador y su familia.

Todo hace indicar que será cuestión de horas o de días, pero que Kang-In puede acabar como compañero de quién sabe si Mbappe, Neymar o el mallorquín Marco Asensio. Sería una situación bien curiosa, dos de los mejores jugadores del RCD Mallorca del siglo XXI, Lee y Asensio, jugando juntos en el mismo equipo.

En el Mallorca mientras tanto guardan silencio y preguntado por este asunto el CEO del Club, Alfonso Díaz, en Ib3 fue prudente. Curiosamente el jueves pasado en Deportes CopeBaleares Díaz decía que no había ninguna oferta concreta por ningún jugador del equipo, "aunque siempre hay cositas", horas después saltaba este asunto. Preguntado ayer al respecto, Díaz mandaba un mensaje de tranquilidad indicando el club no tiene necesidad de vender, para que nadie se lleve a engaño: "ahí está la dirección deportiva trabajando, cualquier situación en la que haya salidas de jugadores debe estar ajustada a mercado y que esas cantidades se van reinvertir en intentar hacer el equipo más grande, como siempre. Estamos en situación económica y financiera buena, pueda ocurrir o no saldremos adelante sin problemas".

Mientras, el jugador se entrena ilusionado con la selección de Corea del Sur que tiene dos amistosos ante Perú y El Salvador. Lee sabe que su futuro es ilusionante y probablemente sea con la camiseta del PSG, habrá que esperar.









