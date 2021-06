"Ha sido una montaña rusa de emociones" relatan Paula Barceló y Silvia Mas antes de Tokio

El Club Nàutic S'Arenal ha arropado a sus dos regatistas olímpicas, no es para menos, no todos los días ocurre. De hecho nunca había ocurrido enviar a dos regatistas del club a unos Juegos Olímpicos y la vela balear no tenía representación desde 2000 con Pepote Ballester.

Paula Barceló y Silvia Mas representarán a la vela balear junto a Joan Cardona, en este caso del RCNP- Paula Barceló hace historia además porque es la primera mujer que representará a la vela balear en el equipo español en unos Juegos Olímpicos. La actual campeona del mundo de 49er FX junto a Támara Echegoyen recibió el premio Popular Cope Mallorca en 2020.

El Nàutic Arenal ha arropado a sus dos regatistas antes de la cita olímpica para la que falta menos de un mes. Paula Barceló forma pareja con Támara Echegoyen en la clase 49er FX mientras que la catalana Silvia Mas nos representa en el 470 junto a Patricia Cantero. Ambas parejas son campeonas del mundo en su clase por lo que son claras aspirantes a medalla en los Juegos.

Para Paula Barceló este año ha servido "rotundamente como preparación para los Juegos Olìmpicos. Para nosotras ha sido un regalo tener un año más de preparación, porque al final decidimos hacer una campaña de dos años sabiendo que iba a requerir mucho esfuerzo y mucho trabajo. Realmente este año nos ha servido para limar detalles, aquirir un nivel un poco más alto y la verdad es que estamos muy conentas y agradecidas, ya que nos ha permitido estar un año más juntas".

Paula añade que "no tengo palabras para definir estos cinco últimos años de ciclo olímpico. Creo que ha sido una montaña rusa de emociones ya que tuvimos un inicio un poco complicado, los resultados tardaban en llegar, más al menos de lo que la gente esperaba y para nosotras fue complicado de gestionar, pero seguimos trabajando y al final todo salió, los resultados han llegado".

La campeona del mundo de 49er FX opina en una entrevista a los medios del CNA que "lo afrontamos como todas las competiciones, con una preparación tanto técnica como física y, cómo no, mental, ya que es un aspecto muy importante sobre todo en unos Juegos, que creo que es más relevante que en otras competiciones y por ello lo esteamos trabajando a fondo. Tenemos muchas ganas de que llegue el momento y competir en estos JJOO".

En cuanto a las expectativas Barceló afirma que "en cuanto comenzamos a prepararlos el objetivo ha sido luchar por una medlla. Creo que llegamos con el trabajo muy bien hecho y la conciencia tranquila de que así ha sido y ahora sólo queda afrontar el último baile, que es el importante, así que veremos allí cómo van las cosas, pero estamos muy tranquilas porque la preparación está hecha como toca".





Silvia Mas.-

Silvia Mas entró en el club en 2016 y "sin duda para mí es una familia. Lo que más me impacta es ver que desde niños están el a escuela de vela, que acaban de empezar, hasta gente que es olímpica y ha participado en regatas súper importantes, tienen esa conexión con el club y al final esos valores de igualdad, de familia, de equipo, de ayudarnos unos a otros son fundamentales, porque siempre es positivo que un club te ayude económicamente en tus retos, pero el hacerte sentir como una familia, estando en las buenas y en las malas te hace sentirte especial".

Para Mas y Patricia Cantero van a ser sus primeros Juegos. Silvia dice que "vamos con todo, a tope, no queremos quedarnos con la sensación de que podríamos haber hecho algo más".

Silvia recuerda que la parte psicológica es importante por lo que "estamos entrenando esa parte porque creeos que va a ser fundamental, ya que van a ser unos Juegos diferentes, dadas las limitaciones y controles que se llevarán a cabo para proteger a los deportistas de la Covid-19 y los pequeños detalles van a ser lo que marque las diferencias, así que en este aspecto mental es donde podemos ganar unos puntos extras".

Satisfacción en el Club Náutico Arenal.-

El presidente del Club Nàutic S'Arenal Óscar Estellers, afirma que "es una satisfacción enorme ver cumplidos los objetivos tanto de Silvia como de Paula porque entre otras cosas es una constatación del trabajo de muchos años realizado por el club, pero sobre todo el esfuerzo de ambas ha sido inmenso".

Añade Joan Sabater, director técnico del club que "todo el equipo de regatas, desde los entrenadores hasta el regatista más pequeño del club, nos sentimos muy felices de ver que por primera vez vamos a tener dos representantes del club en el mayor evento deportivo del mundo.

Finalmente, para el presidente del CNA Óscar Estellers, la alegría no es sólo para el club, "sino para ellas y para sus familias porque han luchado, sufrdo, pero sobre todo las han apoyado mucho, y estamos con la esperanza de que ambas cumplan sus objetivos".