Fallece Manolo Cardo, histórico entrenador del Sevilla de la década de los 80

Manolo Cardo, durante uno de los partidos en que dirigió al Sevilla

Este martes falleció a los 85 años de edad Manolo Cardo, uno de los entrenadores históricos del Sevilla en la década de los 80.

Nacido en Coria del Río, como jugador vistió las camisetas de equipos como el Sevilla, el Algeciras, el Recreativo de Huelva o el Real Avilés.

Como entrenador, comenzó su carrera en el Sevilla, al que entrenó desde 1981 hasta 1986 durante un total de 200 partidos, llegando de esa forma a ser el tercer entrenador con más partidos en la historia del club hispalense. Solo le superan Joaquín Caparrós (248 partidos) y Unai Emery (205).

Tal como recuerda el Sevilla CF, dio a conocer a futbolistas como Francisco López Alfaro, Rafa Paz, Ramón Vázquez o Manolo Jiménez. Logró meter al Sevilla en dos ocasiones en competición europea y recibió la distinción 'I Banquillo de Oro Ramón Encinas', que reconoció su trabajo como entrenador.

Tras su salida del Sevilla, también dirigió al Cádiz, Recreativo de Huelva, Xerez, Las Palmas y Atlético Marbella.