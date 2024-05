Rudy Fernández y Sergi Llull, a por su cuarta Euroliga

Nuevo reto con la historia para los dos baloncestistas baleares más laureados, Rudy Fernández y Sergi Llull. Los capitanes del Real Madrid están como niños con zapatos nuevos ante el nuevo desafío, conseguir la cuarta Euroliga de sus brillantes carreras.

Más especial si cabe en el caso de Rudy Fernández porque es su última Euroliga, no habrá más. El mallorquín cuelga las zapatillas tras la cita con la selección española en el preolímpico en el que buscará sus sextos Juegos Olímpicos, un récord mundial. Pero lo que tiene esta semana es igualmente apasionante, es la competición que ha dado tanto brillo al Real Madrid y también en su carrera en la mejor competición de clubes, la Euroliga.

Otra Final Four es lo que tienen por delante los blancos ante un duro rival como Olympiacos, muy fuerte defensivamente. Llegan en un gran momento los blancos pero eso no significa nada en una cita corta y tan exigente. El viernes a las 21h es la semifinal ante los griegos y el reto para los dos baleares es conseguir su cuarta Euroliga, añadir este apreciado trofeo a los tres que ya tienen de 2015, 2018 y 2023. La última fue precisamente ante Olympiacos con Sergi Llull, el increíble Llull como se le suele llamar, vistiéndose de héroe con la canasta ganadora. Justo ayer se cumplía un año de ese momento.

SERGIO LLULL GIVES REAL MADRID THE LEAD WITH 3.2 SECONDS LEFT! ??#F4GLORYpic.twitter.com/4u0HFCtiwX — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 21, 2023





Para Rudy Fernández retirarse levantando otra Euroliga sería el final perfecto, a falta de saber qué ocurre con España. Una institución en el baloncesto español como el mallorquín que ahora programa ya su vida seguramente en Mallorca. En la Euroliga, a sus 39 años está promediando 13 minutos de juego y sus números son bajos, pero el impacto de Rudy en el Real Madrid hace tiempo que no se mide por los números totales sino por su impacto en el equipo, en el aspecto defensivo sobre todo y en liderazgo en la pista, como pasador, como líder del equipo.

En cuanto a Sergi Llull, con 18 minutos por partido en la Euroliga, promedia 7'9 puntos, 2 asistencias y 1'2 rebotes. Pero en su caso también se le mide de otra manera, su impacto en el equipo, la dirección, el liderazgo, el jugarse los tiros definitivos y las mandarinas más famosas del baloncesto mundial, capaz de levantar a un equipo en el peor momento. Del mandarinazo ha hecho un arte el menorquín. A sus 36 años aún le queda cuerda.