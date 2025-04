Ronaldinho despierta pasiones en Son Moix: "Quiero dar las gracias a todos por todo el cariño"

Una tarde noche de nostalgia viendo a grandes jugadores en Son Moix. Más de 10.000 aficionados acudían al estadio del Mallorca para ver en directo a Ronaldinho en su regreso a Son Moix, donde había jugado con el Barcelona dos décadas atrás. Era con motivo del "Jogo dos famosos", que llegaba por primera vez a la isla y que juega el astro brasileño por diferentes lugares del mundo.

Si algo quedó demostrado es que Ronaldinho es ídolo inter generacional, porque fueron a verle padres e hijos. Algunos de esos pequeños no le vieron jugar, no habían nacido, pero le gritan y bajaban al córner para chocarle las manos. ¿Cómo es posible? el efecto "mejores momentos" en las redes sociales es la explicación. Le adoran, le gritan, quieren chocarle la mano. Al final del partido hubo invasión de campo cuando Ronaldinho y hacía rato que había abandonado el estadio tras ser sustituido. Aunque han provocado impacto las imágenes de la invasión de campo, el Mallorca informa de que el césped no ha sufrido desperfectos.

Aunque los organizadores aspiraban a 15.000 espectadores, lo cual no está nada mal para una exhibición de ex jugadores, finalmente se quedó en algo más de 10.000 seguidores, que tampoco está nada mal.

Con Ronaldinho jugadores como Edmilson, Maicon, Gamarra o Mazinho, el mayor de todos. En frente, con Iván Campo jugadores como Capdevila que marcó el primero, Senna, Stankovic, Amato, Martí, Rondo, Pisculichi, Colunga, Aveldaño, Miguelín o Vadillo, entre otros. Pese a la edad de los jugadores y los kilos, algunos futbolistas demostraron esa clase que tuvieron y aguantaron bastante bien el ritmo.

Jugadores como Iván Campo, Pisculichi e incluso Amato, el segundo mayor de todo el partido, mostraron buena condición pese a su edad. Stankovic entró al final del partido. Paco Sanz era el técnico del combinado local, hubiera querido tener a Héctor Cúper como segundo entrenador, aquel técnico tan recordado en el Mallorca que le puso sólo medio partido en toda una temporada, pese a lo cual Paco siempre ha hablado bien de Cúper.