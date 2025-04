River Plate vuelve a la carga a por Álex Woiski, que también interesa al Inter de Miami

Curiosa situación la que vive el delantero de la cantera del RCD Mallorca e internacional argentino sub 20, Álex Woiski. No para de sonar su nombre para diferentes equipos importantes mientras en el Mallorca está en el ostracismo por no haber querido renovar.

El delantero acaba contrato en Junio y tras haber rechazado el club diferentes ofertas en el mercado invernal por el jugador, ahora algunos de los equipos que se lo quisieron llevar dispuestos a pagar una cantidad, como informó COPE, intentan llevárselo gratis.

Es el caso de River Plate, el equipo millonario dirigido por Marcelo Gallardo que tiene en el radar al internacional argentino sub 20, según informa el periodista Germán García. Sin embargo, parece llevarle la delantera el Inter de Miami de otro argentino, Javier Mascherano, que también conoce al jugador de la albiceleste. Además, el Barcelona habría contemplado al jugador para el Barcelona B.

En el pasado mercado invernal, River pagaba 450.000 euros, también el Feyenoord le quería abonando una cantidad. Habrá que ver qué jugador opta por este delantero que ha marcado goles en todas las categorías inferiores con el Mallorca y que espera disputar el Mundial Sub 20 en Septiembre en Chile.