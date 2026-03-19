Grave accidente en la A-43: dos camiones chocan de madrugada en Argamasilla de Alba
Uno de los conductores ha tenido que ser rescatado por los bomberos
Ciudad Real - Publicado el - Actualizado
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Un accidente de tráfico entre dos camiones en la A-43, a la altura de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), ha dejado a los dos conductores heridos. El siniestro, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar a las 00:37 horas de este jueves en el kilómetro 85 de la citada autovía, en sentido Ciudad Real.
A consecuencia de la colisión, uno de los conductores ha quedado atrapado en la cabina de su vehículo, por lo que ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Tomelloso y Manzanares. Posteriormente, ha sido trasladado en una UVI al Hospital General de Tomelloso.
Mientras tanto, el otro conductor herido ha sido evacuado en una ambulancia al Hospital General Universitario de Ciudad Real. En el operativo de emergencia también han participado agentes de la Guardia Civil y un médico de urgencias.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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