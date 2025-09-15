De repente el Espanyol para un RCD Mallorca tocado por el caso Dani

Como si de pronto irrumpiera un partido en la convulsa actualidad del RCD Mallorca de las últimas dos semanas. El parón por selecciones podría haber venido bien para seguir acoplando a los nuevos jugadores y solidificar el grupo, pero ha sido todo lo contrario debido al caso Dani Rodríguez.

La indisciplina del ex ya ex capitán criticando públicamente a su entrenador concluía con el jugador suspendido de empleo y sueldo durante 10 días y la pérdida del brazalete. Dani Rodríguez se reincorporaba al grupo el sábado previas disculpas ante el técnico, Jagoba Arrasate y ante sus compañeros, seguido de una nota pública.

La misma red social que le había servido como desahogo provocando un gran incendio, era empleada para disculparse y tratar de apagar dicho incendio. Llega este partido ante el Espanyol de este lunes a las 21h en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, ante un equipo que ha firmado un gran arranque con siete puntos de nueve, mientras a los bermellones les urge ya una primera victoria. Y llegan aún con el humo del incendio bien visible. De hecho, la previa del encuentro era un monotema que despachaba Jagoba Arrasate con claridad, contundencia y sinceridad. Seguramente una de las crisis más importantes que habrá tenido que abordar en su carrera como entrenador.

El principio de autoridad estaba en entredicho, lo más grave que le puede ocurrir a un entrenador, como si le estuvieran miccionando en la puerta del vestuario. Dani es síntoma y no el problema. Porque antes de Dani se quejaron otros muchos jugadores de lo suyo en el último año, cada uno de lo suyo. Ocurre que cuando un niño no ve límites se toma licencias. Un vestuario funciona exactamente igual con la diferencia de que son 25 egos gigantes, mucho más grandes que los de un niño. En algún momento los jugadores han entendido que estaban autorizados a pronunciarse de una determinada manera. Han detectado falta de autoridad o liderazgo, sea en el club, sea en el vestuario o en ambos. Eso es lo que transmite el caso Dani.

En este contexto la vuelta de la liga habrá sido un alivio para el técnico, sabiendo que lo que dicte el campo podrá calmar o agitar aún más la situación del equipo, que necesita resultados. Sabían de un inicio duro, con Barcelona, Real Madrid y Atlético en las cinco primeras jornadas, pero no contaban con el autoboicot, con el fuego amigo, con que fuera el propio Mallorca el que se creara los problemas. Ningún caso al breve y solitario discurso de Arrasate de la presentación, la unión ha brillado por su ausencia.

Como síntoma de un intento de recobrar la normalidad está Pablo Maffeo en la convocatoria, su primera llamada tras haberse quedado y haber pedido disculpas por lo ocurrido en el último partido de la pasada temporada con la afición. La ausencia de Dani Rodríguez también es el síntoma de la situación.

"Se me va a hacer muy difícil contar con él" admitía Jagoba en la previa, porque Dani "ha cruzado una línea roja y ha vulnerado los códigos de un equipo". Decía el técnico que iba a cumplir con su profesión y le ha permitido regresar al grupo, está obligado a admitirle porque tiene contrato. Lo que pase a partir de ahora depende en buena medida de Dani, si es uno más, si suma, si sigue esforzándose como siempre ha hecho, si no hay indisciplina, en el fútbol nunca digas imposible. Tan posible es que Dani se aburra y se marche en el mercado invernal (improbable también porque quiere seguir en la isla), como que Arrasate vea un día el momento de contar con él (improbable también, al menos a día de hoy). "Se me hace muy difícil contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento. A partir de ahí, seguirá entrenando...Tiene contrato con nosotros, tengo que ejercer bien mi trabajo. Ha entrenado bien y nos puede ayudar en el día a día. Si depende de mí, ahora mismo se me hace difícil, por no decir imposible, contar con un jugador con ese comportamiento".

En lo personal, el técnico admite estar "dolido, enfadado, triste por momentos que no gustan, pero cuando tienes la conciencia tranquila estás mejor".

Sobre Maffeo, se muestra contento por poder contar con él y recuerda que ya hace un año quiso irse, por lo que no es una situación nueva para él. Pero confía en la mejor versión del lateral. En cuanto al Espanyol, indica que "es un equipo que tiene más registros, transitan muy bien y ahora tienen más juego asociativo, han mejorado y ahí están los resultados".

El técnico dejó claro que está conforme con el mercado y la confección de la plantilla, a pesar de las críticas externas y el pavor que provocó en parte de la hinchada que no hubiera más fichajes: "hemos firmado presente y futuro" y recordaba que había firmado jugadores en las posiciones que necesitaba reforzar.

El posible once es Leo Román, Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Morlanes, Torre, Darder; Mateo Joseph o Asano, Muriqi.

El encuentro lo dirige Hernández Hernández con Pizarro Gómez en el VAR.