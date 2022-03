Hace un mes que no ganan y tres meses que no mantienen la puerta a cero. Las buenas sensaciones y el buen trabajo del equipo frente al Real Madrid que finalmente se quedaron sin premio, no oculta que el balance del equipo es muy malo y que son números de descenso en 2022. Sin embargo, a pesar de ser el tercer peor equipo de lo que va de año, sólo por detrás de Rayo Vallecano y Granada, el RCD Mallorca sigue sin entrar en puesto de descenso.

En la jornada del pasado fin de semana los bermellones afrontaron el partido contra el Real Madrid sabiendo que no entrarían en descenso pasara lo que pasara tras las derrotas de sus rivales. Pero es obvio que esta situación no puede durar mucho tiempo y que el Mallorca necesita sumar de manera urgente, empezando por el duelo ante el Espanyol del próximo fin de semana.

El morbo sería que un Espanyol de Vicente Moreno, que ha estado en peligro semanas atrás, acabara con el Mallorca de Luis García y precipitando un hipotético adiós que en principio no se producirá. Dado el cruce de declaraciones y reproches que se han hecho García y Moreno en los últimos tiempos.

Pero en principio eso no sucederá, el club ha dado respaldo al técnico, el propio Alfonso Díaz consejero delegado del Club lo indicaba el pasado lunes. Luis García seguirá siendo el técnico del Mallorca. Es el único de los siete últimos equipos de la tabla que no han cambiado de entrenador. El técnico se mostró muy cabizbajo al concluir el encuentro ante el Real Madrid, consolado por Ancelotti, pero después se rehizo de inmediato y en su comparecencia volvió a dejar claro que están en su lucha, que la tienen asumida, y que lo van a pelear.

En lo que va de año, el equipo ha ganado tan solo dos partidos, ante el Cádiz y el Athletic, y con muchas dificultades el primero ya que fue con dos penaltis. El resto, ocho partidos, han sido derrotas. Ha marcado 9 goles en esos diez partidos y ha encajado 21. Luis García está obsesionado con cerrar esa hemorragia defensiva.

Debut de Grenier.-

El Mallorca volvió a ser competitivo ante los blancos, muy compacto defensivamente y capaz de neutralizar el poderoso ataque del Real Madrid, que apenas generó ocasiones hasta que todo lo cambió el error que originó el primer gol y que muchos mallorquinistas siguen reclamando como falta sobre Baba.

Con el balón, sin crear muchas ocasiones el Mallorca volvió a tener más fluidez, el cambio de Dani a la banda derecha pareció funcionar porque el gallego mostró una mejoría respecto a partidos a anteriores, Kubo pasó a la izquierda. Baba equlibra mucho el trabajo en medio campo donde el equipo necesitaba más vigor y Antonio Sánchez sigue cumpliendo en esa demarcación. En defensa Maffeo estuvo a un gran nivel polémicas al margen con Vinicius. El lateral precisamente no estará ante el Espanyol por sanción por lo que jugará Giovanni.

Finalmente, se produjo un debut que ha pasado inadvertido por el peso del encuentro ante el Real Madrid y toda la polémica generada, Clément Grenier debutaba en los últimos minutos de partido, quiso la pelota y a pesar de su nivel técnico indudable notó la inactividad como es lógico. Lleva desde la pasada temporada sin jugar,pero Luis García está dispuesto a que les ayude en algunos momentos. Están advertidos Jaume Costa, Ángel y Abdón, que de ver amarilla no jugarían en Getafe.