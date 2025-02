El RCD Mallorca busca su primer triunfo de 2025 en el cruce de caminos Arrasate-Moreno

No puede esperar más. El RCD Mallorca afronta con espíritu de reválida el duelo de esta noche ante Osasuna, un reto propio de cada uno de sus jugadores perforar la portería contraria por primera vez en este 2025.

En este 10 de Febrero y tras cinco derrotas en tres competiciones, las tres últimas en liga, los bermellones tratarán de salir del atasco en el que están desde que se fueron de vacaciones el pasado 21 de Diciembre, último día en el que marcaron y ganaron un partido.

Los caminos de los equipos son inescrutables, pocas veces se puede explicar por qué entra todo o justo lo contario, por qué no entra nada. Cuando le preguntaron ayer al técnico de la UD Ibiza, Paco Jémez, por qué el equipo que era menos goleador de Primera RFEF había goleado al líder, el Antequera (cinco goles en la primera mitad, 5-3) y llevaba diez goles en tres partidos, Jémez no pudo evitar tomarse una licencia irónica: "porque tienen un entrenador fantástico, el mejor del mundo", para después añadir que "el acierto no se puede explicar. Es verdad que ahora generamos más que antes".

Algo así se puede aplicar al Mallorca, equipo al que no le está entrando nada, dentro de un escaso volumen de ocasiones, es cierto. Y es la principal preocupación de Jagoba Arrasate, generar más, porque ha sido un equipo al que le ha costado marcar todo el curso hasta ahora, pero si además genera pocas llegadas aún más complicado. ¿Y por qué genera tan poco? porque se ha vuelto previsible.

El RCD Mallorca de la primera vuelta tenía mayor determinación y algo más de verticalidad, también de intensidad. Esa chispa es la que tiene que recuperar, ser más intenso en la presión y ser más eléctrico en el ataque. Es plano, previsible, con una salida muy lenta del balón, con pocos jugadores que eliminen líneas ya sea con el pase, en conducción o con llegadas, los laterales llegan bastante menos que al principio de temporada y por lo que sea, Arrasate no está confiando en los extremos, ni Robert Navarro es titular indiscutible ya, cuando parece el único vertical.

De Valery y Chiquinho no ha habido noticias en los últimos tiempos, entonces el equipo se ha convertido en un equipo acomodado, sin sorpresa. Pese a que Larin y Muriqi tratan de ganar sus duelos, pese a que Dani Rodríguez trata de llegar de segunda línea, pese a que Darder es el único que mira hacia adelante. Algo se ha desconectado y es lo que deben recuperar.

Cuentan además con la frialdad de la noche del lunes a las 21h en Son Moix, el horario más odiado por las aficiones y por ende por los clubes, porque es cuando más cuesta llevar a la gente al campo por razones obvias. El Mallorca lleva unos cuantos y aún le quedan, pero el técnico Jagoba Arrasate pedía en la previa ante Osasuna que esto cambie porque no es normal que el 60% de los horarios que ha tenido el equipo hayan sido los más complicados, viernes, lunes o 14h.

Vuelven Maffeo y Mascarell.-

Pablo Maffeo vuelve pese a las molestias en el pie, entrena y juega con dolor y el técnico quiso reconocer el esfuerzo del lateral que hoy estará. También regresa Mascarell tras sanción por su expulsión ante el Betis, esas expulsiones que sufría el Mallorca y no el resto, aunque tras el escándalo de lo de Gallagher con Jan Salas y sobre todo Romero a Mbappe que no fueron castigadas con rojas, se están corrigiendo, pasó anoche con Fermín, no así con Ceballos en el derbi.

Son baja en el Mallorca los medios Morlanes, Antonio Sánchez y el lateral Lato, a los que esperan recuperar ante Las Palmas.

Cruce de caminos.-

No es un partido más para los dos técnicos, Jagoba Arrasate y Vicente Moreno. En el caso del entrenador bermellón, tras seis años en Pamplona. En el caso del osasunista, tras tres años en Mallorca y con dos ascensos muy sonados.

Decía Jagoba que "es verdad que es un partido especial, está muy reciente todo. Se te hace raro analizarles con esos jugadores con los que hemos estado. Emocionalmente con ganas de darles un abrazo y desearles lo mejor a partir del martes. Están haciendo una gran temporada, 30 puntos como nosotros y han hecho una gran Copa. En casa son muy fuertes todo el año y fuera han mejorado considerablemente. Espero un buen Osasuna, si a eso le añades el factor de Bryan Zaragoza les hace más peligrosos si cabe" .

Por su parte, Vicente Moreno habla de "la sensación de volver a casa. Estuve tres años en los que vivimos cosas importantes, es un partido especial y difícil. Ha ido creciendo mucho y es un equipo importante, está haciendo una buena temporada, está ahí con 30 puntos y vienen de una racha que no es la que querrían. Conozco a muchos jugadores de ellos que son competitivos como son los nuestros. Previo un partido difícil y muy competido".

Moreno no podrá sentarse en el banquillo por sanción y pese a que algunos no le perdonan su marcha del equipo al Espanyol, el valenciano es un entrenador clave en la historia reciente del Mallorca al llevarlo de Segunda B a Primera y siempre ha hablado con cariño de su etapa en la isla, que fue clave también para él.

El encuentro es a las 21h con el arbitraje de Cordero Vega y González Fuertes en el VAR. Desde las 21h en Tiempo de Juego en Cope Más.