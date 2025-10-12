Asturias será la invitada de honor en la próxima celebración del Día de la Hispanidad en Buenos Aires

Argentina es el país en el que vive un mayor número de asturianos fuera de España, por delante de Cuba y México. Según los datos de junio de 2025, hay inscritos 34.550 asturianos, entre los nacidos en el Principado y sus descendientes.

Con estos datos, no es de extrañar que Asturias vaya a ser la invitada de honor en la celebración del próximo Día de la Hispanidad, el de 2026, en la tierra del tango.

La Embajada de España en Argentina ha iniciado, este año, la iniciativa de festejar el 12 de octubre con una región española. Lo ha hecho con Galicia; y continuará, el año que viene, con el Principado.

El embajador, Joaquín de Arístegui, lo ha anunciado durante el acto diplomático y social celebrado en el Palacio Dodero de La Plata y que ha seguido, in situ, COPE: "Gracias a todos los asturianos que viven aquí, por fin lo hemos conseguido", ha dicho.

EFE/ Matías Martín Campaya El embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda

En las celebraciones de este 2025 -con Galicia como invitada-, ha habido actos en Buenos Aires, con ofrenda floral en el Monumento de los Españoles; y recepción en la Cancillería de la Embajada.

Además, los cantantes gallegos Baiuca y Luz Casal -con permiso de las gaitas- han puesto la banda sonora. Rosario ha acogido los actos no capitalinos, en el Monumento a la Bandera y en el Complejo Cultural Parque de España.

Promoción de la cultura y la gastronomía de la comunidad

La Xunta de Galicia ha aprovechado su presencia en Argentina con motivo del Día de la Fiesta Nacional para promocionar las gastronomía y la viticultura gallegas, a través del evento 'Saborea Galicia Calidade'.