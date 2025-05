Ramón Juan, portero menos batido de la Primera RFEF

Mallorca - Publicado el 29 may 2025, 08:33 - Actualizado 29 may 2025, 08:42

La UD Ibiza se prepara para el momento más importante de la temporada, se juega el ascenso a Segunda División. Es la hora de la verdad para los de Paco Jémez, que tienen como objetivo marcado el regreso a Segunda División.

Con ese objetivo llegaba a mitad de temporada de vuelta a la isla Paco Jémez, para intentar llevar a Segunda de nuevo al equipo celeste. Con más irregularidad de la que hubiera querido el técnico, el Ibiza ha conseguido estar en la lucha por el ascenso tras finalizar tercero en la liga, algo que no estuvo claro durante mucho tiempo, ya que el equipo tenía una herida importante cuando llegó Jémez. Le costó reconducir la temporada pero al fin puso velocidad de crucero logrando además una racha impensable de siete victorias consecutivas.

La UD Ibiza no pudo llegar al objetivo del ascenso directo, aunque estuvo en lo alto algunas semanas, sin embargo no pudo aguantar el ritmo. En este último tramo ha sido determinante la lesión de su delantero Davo, quien había llegado en el mercado de invierno junto a Bebé, dos jugadores clave en la recuperación del equipo. Otro delantero lesionado en diferentes momentos ha sido Mo Dauda, pero parece que llega a tiempo para la cita. Habrá que ver si Gallar, máximo goleador del equipo junto a Bebé, puede jugar en algún momento el playoff.

No menos importante ha sido el portero Ramón Juan, que ha sido el portero menos batido de la Primera RFEF entre los dos grupos. El meta de Barcelona ha encajado 23 goles en 30 partidos disputados, con 15 porterías a cero, lo que supone la mitad de los partidos que ha jugado.

El ex del Mirandés ha sido un valor para el Ibiza toda la temporada, muy ágil e intuitivo, con personalidad en la portería, Ramón ha cuajado una gran temporada y a sus 25 años vuelve a mirar hacia la Segunda División, donde estuvo con el Mirandés. Espera que sea con la UD Ibiza.

Para ello los ibicencos deberán conseguir un buen resultado en la ida en Andorra este domingo desde las 17h. El encuentro se disputa en el Nou Estadi d'Encamp con capacidad para 6.000 espectadores.

Andorra e Ibiza se parecen en lo social, no tienen detrás grandes aficiones en cuanto a número como en el caso de históricos como el Real Murcia, pero contarán con el entusiasmo sin duda de la afición ante la posibilidad de volver a Segunda en ambos casos.

Rubén Bover, centrocampista del Atlético Baleares y ex capitán del Andorra que logró el ascenso a Segunda y disputó dos temporadas en la categoría de plata con los del Principado, avisa: "se va a encontrar un estilo de fútbol definido, el Andorra va a querer la posesión todo el partido y no se va a echar atrás ni mucho menos. El campo va a estar lleno cien por cien, cuando se llena es un ambiente muy bonito, no lo va a tener nada fácil el Ibiza" comenta el mallorquín.

Hasta ahora Can Misses no ha tenido las entradas de público que un equipo que aspira a ascender a Segunda División debería tener. Paco Jémez ya ha desistido en sus mensajes de pedir que todos sumen y directamente ha pasado a agradecer a los que van.

El club ha puesto entrada gratuita para los abonados, que están recogiendo su entrada ya sea online o en la oficina.