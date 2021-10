Raíllo, operado en Barcelona de su tobillo izquierdo

Antonio Raíllo ve la luz del túnel. Tras los tres meses de incertidumbre, dudas, dolor, ha pasado por el quirófano para reparar el problema en el tobillo izquierdo que se produjo en Brest en un amistoso de pretemporada. El jugador fue alineado en la primera jornada ante el Betis, lo que visto lo visto no hizo sino empeorar su lesión.

Tras un periodo de tratamiento conservador que le ha tenido sin poder entrenarse junto a sus compañeros, se decidió finalmente operar, lo que le mantendrá tres meses al menos apartado de los terrenos de juego, pero al menos con un diagnóstico más certero y una hoja de ruta clara sobre su recuperación. Si todo va bien volverá en la Segunda vuelta.

El jugador le ha puesto al mal tiempo buena cara tras mucho tiempo de frustración. El RCD Mallorca confirmaba anoche que había finalizado la operación y que hoy ofrecerá más información al respecto. Al jugador se le puede ver sonriente en la cama del hospital en una foto publicada en las redes sociales.

El técnico Luis García decía antes de la operación que "hasta que no le vean bien no quiero hacer una valoración exacta. Lo primero que salga bien la operación y cuando nos den el tiempo estimado podremos valorarlo. Hasta Enero no se puede hacer nada en todo caso están las fichas cubiertas. Es mala suerte porque es uno de los jugadores importantes del equipo con más jerarquía y no le hemos tendo en toda la primera vuelta".

Añadía sobre por qué fue alineado en la primera jornada que "no soy doctor, me guío por lo que me dicen. Le han visto los mejores especialistas. Cada cuerpo, cada lesión es diferente y a veces al 100% a lo mejor no se acierta, se pretendía que mejorara y no lo ha hecho. Le han tratado de diversas maneras y no ha mejorado. Pudo jugar el primer partido porque no tendría tanto y podía jugar. Es complicado decirlo".