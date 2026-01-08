Granada se consolida como polo tecnológico con un crecimiento del 40% en el empleo

El sector tecnológico en Granada ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos cinco años, con un aumento del 40% en el número de empleados. Este dato sitúa a la provincia como uno de los motores de generación de empleo, un hecho que, según el presidente de Círculo Tecnológico de Granada, Josep Roig, representa tanto un "orgullo" como una "responsabilidad" para el sector.

Las claves del crecimiento

Josep Roig atribuye este éxito a un "cúmulo de factores". En primer lugar, destaca el auge global de la demanda de servicios tecnológicos a raíz de la pandemia, un crecimiento que en Granada ha sido "superior a la media" nacional. La razón principal es la calidad del talento local: "en Granada tenemos la mejor facultad de informática de España y una de las mejores de Europa", afirma.

Este foco de talento ha provocado un doble efecto. Por un lado, ha atraído a empresas multinacionales y grandes corporaciones que han abierto nuevas sedes en la provincia. Por otro, ha proporcionado a las empresas locales la "materia prima" necesaria para expandirse. Roig añade que el éxito de compañías granadinas en nichos de mercado específicos es el tercer factor que impulsa este crecimiento destacado.

Retener y atraer el talento

Históricamente, los profesionales de la tecnología formados en Granada debían emigrar a ciudades como Madrid o Barcelona. Sin embargo, la situación ha cambiado. "Ahora hay oportunidades aquí", explica Roch. La posibilidad de teletrabajar para empresas de fuera y, sobre todo, la alta calidad de vida y un coste de vida comparativamente bajo con salarios que se están equiparando a nivel nacional, hacen que el talento decida quedarse.

La misma lógica se aplica a la atracción de grandes empresas, que eligen Granada por la disponibilidad de talento cualificado. Roch señala que, a diferencia de Málaga, donde el coste de vida se ha encarecido notablemente, Granada sigue siendo una opción competitiva. No obstante, advierte sobre el desafío de futuro: la escasez de perfiles con más experiencia. "El problema que sí que existe actualmente no es tanto de los perfiles más juniors [...] ¿qué pasa con las canas?", se pregunta.

El papel del Círculo Tecnológico

Como asociación patronal del sector TIC y bioTIC, la función del Círculo Tecnológico de Granada es "defender los intereses de todas las empresas y autónomos". Según su presidente, actúan como interlocutores con las administraciones públicas, ayudan en la formación y promocionan iniciativas conjuntas para dar voz a un sector que ya emplea a 10.000 trabajadores en la provincia. "Nuestra responsabilidad es con todo el sector, estén o no asociados", concluye Roig.