COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez

Receta de rancho de Borja Marrero

El cocinero que triunfa en las cocinas de Muxgo y defensor del producto de Gran Canaria, ofreció las claves para elaborar este plato de cuchara que aprendió de su madre

borja
00:00
Descargar

Entrevista a Borja Marrero (Muxgo Restaurante)

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura9:15 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

02:00 H | 8 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking