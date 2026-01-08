Hinojar recupera su encuentro de cuadrillas para reavivar la tradición lorquina

El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado el regreso del Encuentro de Cuadrillas de Hinojar. La concejala de Festejos, María de las Huertas García, y el organizador del evento, Riki Navarro, han presentado esta cita con la tradición que tendrá lugar el próximo sábado, 10 de enero, a las 20:00 horas en el local social de la pedanía. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El encuentro contará con las actuaciones de las cuadrillas de Campillo, Zarcilla de Ramos, Santa Gertrudis y El Raiguero. Además, la velada incluirá la participación de los troveros José Antonio del Andalúz, Miguel Ángel Marqués y Salvador Marina, añadiendo una "pincelada trovera" a una noche dedicada a la música y el baile popular. Los asistentes también podrán disfrutar de un chiringuito y una gran rifa con más de cuarenta regalos.

El regreso de una cita esperada

Riki Navarro ha explicado que el evento se retoma "con muchísimas ganas y muchísimo empeño" después de un parón de cuatro años por motivos de salud. Este encuentro, que se celebró durante 25 años consecutivos, vuelve con el objetivo de que "las tradiciones no se pierdan". Navarro ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Lorca para dar a las tradiciones el valor que "merecen día a día".

Si no vemos un cambio de generación, al final esto se pierde" RIKI NAVARRO Organizador del evento

El reto del relevo generacional

Ante la pregunta sobre el futuro de estas costumbres, Navarro, de 38 años, se ha mostrado optimista. Ha confesado que sus inicios no estuvieron en las malagueñas o parrandas, sino en otros estilos, pero su compromiso es firme: "Si no vemos un cambio de generación, al final esto se pierde". Por ello, ha destacado su colaboración con otros jóvenes como Miguel Ángel Marqués y José 'el ganadero' para impulsar estos encuentros en cada pedanía.

La concejala García ha animado a "todos los vecinos de Hinojar y a todo aquel que quiera acercarse" a disfrutar de una "gran tarde de tradición" y del patrimonio inmaterial lorquino. Este evento forma parte de la temporada de cuadrillas, que se extiende tradicionalmente hasta el mes de febrero llenando el calendario de música y bailes populares.