Raíllo: "Más que la final de Copa, el crecimiento del mallorquinismo es la mayor satisfacción que me llevaré el día que me vaya"

Antonio Raíllo hacía un llamamiento a la afición del RCD Mallorca para que este sábado ante el Espanyol todos juntos busquen una victoria que ponga al equipo con 40 puntos. El primer objetivo de la permanencia estaría casi alcanzado y permitiría al equipo seguir evolucionando en la competición para mayores cotas como competición europea.

El capitán bermellón es el jugador que más años lleva de manera continuada en la plantilla, va a cumplir una década desde que llegara en Segunda División, es de los pocos jugadores que habrá jugado con el Mallorca en tres categorías diferentes y está a tres goles de igualar a Nunes como central con más goles en Primera con el club. Ha vivido de todo, tres ascensos, dos descensos, final de Copa, Supercopa, por ello habla con conocimiento de causa de la evolución del club en los últimos años, ha marcado un ciclo histórico al que le quedan todavía años importantes, porque a sus 33 años tiene mucho fútbol todavía por delante.

Tras un año tan intenso en el que ha vivido la final de Copa del Rey que estuvo tan cerca del título, en su primera final como jugador, después también de haber vivido la experiencia de la Supercopa, Raíllo explica en Deportes Cope Baleares sus sensaciones:

"No es tanto por el hecho de jugar la final sino por el sentimiento mallorquinista que se ha creado. Lo he dicho más de una vez, la gran satisfacción con la que me iré de Mallorca es que cuando llegué había 8.000 o 10.000 socios y a la final de Copa fueron 23.000 o 24.000 personas. Casi todos son abonados hoy, ese sentimiento que se ha creado y que ha crecido sobre todo en las nuevas generaciones, es la mayor satisfacción que tendré el día de mañana cuando me vaya. He contribuido con mis compañeros a crear esto".

El cordobés también describía qué sensaciones le había provocado jugar la Supercopa en Yeda: "no le doy tanto valor a algo que se debería jugar en España y disfrutar por tus aficionados, sobre todo para equipos como nosotros, que es muy complicado llegar. Que a lo mejor lo vives cada 20 o 30 años, te quedas con la espinita de que la gente no lo disfrutara".

Añade que "todo el mundo ve que es una competición hecha para los grandes y cuando estás dentro te das más cuenta todavía".

Llamamiento.-

Antonio Raíllo ha hecho un llamamiento en COPE a la afición para el encuentro ante el Espanyol y lo ha hecho a su estilo, hablando claro y directo: "si tanto quieren Europa que lo demuestren el sábado" decía el capitán. Recuerda lo importante que es para ellos contar con la afición: "No hace falta decirlo pero es verdad que hay que animar a que vengan, a que estén con nosotros, a que griten, a que apoyen. Parece que no pero esa carrera que te queda en el bolsillo guardada te la pegas porque te alientan. Hay que llenar el campo y hay que apoyar. Si tanto quieren la palabra Europa que lo demuestren también".