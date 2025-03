Antonio Raíllo en Cope: "Si tanto quiere la gente Europa que lo demuestren el sábado"

El encuentro ante el Espanyol de este sábado está marcado en rojo porque de conseguir la victoria el RCD Mallorca alcanzaría los 40 puntos. Club, jugadores y afición parecen coincidir en que es un duelo importante antes del parón.

Muchos piensan ya en Europa aunque desde el vestuario no se habla de la cuestión y se sigue el discurso del técnico Arrasate y del club, la permanencia es el objetivo y hay que alcanzarlo cuanto antes.

En ese sentido, el capitán del RCD Mallorca, Antonio Raíllo, ha aprovechado este jueves en Deportes Cope Baleares para hacer un llamamiento y retar a la afición: "No hace falta decirlo pero es verdad que hay que animar a que vengan, a que estén con nosotros, a que griten, a que apoyen. Parece que no pero esa carrera que te queda en el bolsillo guardada te la pegas porque te alientan. Hay que llenar el campo y hay que apoyar. Si tanto quieren la palabra Europa que lo demuestren también".

Raíllo indica que no hay conformismo en el equipo en absoluto: "cada vez que parece que llegas a tu techo hay que dar un pasito más. Lo tenemos como club y como equipo, como jugadores, de ir con la idea de crecer, quedar mejor que el año anterior, superar la marca en la clasificación, de no meterte presión sino superar lo que hiciste, nunca sabes dónde puedes acabar. La línea entre estar arriba o abajo son pequeños detalles en los partidos".

En San Mamés marcaba su segundo gol en esta liga, un gran gol, está contento y admite que lo busca en cada acción a balón parado: "Son situaciones que te caen, la fortuna o lo que quieras, a veces te cae, o la buscas. A veces tienes esa suerte de dos o tres goles y si son para ayudar al equipo con puntos mucho mejor".

En todo caso, el equipo ha mejorado últimamente a balón parado: "Hablamos un poco todos, no estábamos generando peligro porque eran centros muy abiertos, hay que meterla más adentro y hasta generar un segunda jugada. Vamos a buscar zona de remate y de influencia".

FUTURO.-

El capitán acumula ya nueve años en el Mallorca, aún le queda contrato hasta 2026 y está muy a gusto. No le gusta que le llamen hombre de la casa, bromea con que es Abdón "que es un mallorquinarro" dice entre risas.

Reconoce que aún no se ha empezado a hablar de renovación y desvela que para los últimos años de su carrera tiene un deseo especial: "creo que no me voy a retirar aquí, me gustaría jugar un año cerca de mi casa, ya fuera en el Córdoba o en el Málaga, sería una forma de devolver algo a mi infancia, que me ha hecho formarme. Si fuera allí no sería para arrastrarme. Y si no llega y me tengo que retirar aquí pues estará súper contento".