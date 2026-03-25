Rafa Nadal sobre el momento de Carlos Alcaraz: "No se le puede exigir más"

El tenis español ha tenido un relevo generacional espectacular en la figura de Carlos Alcaraz. El auténtico referente del tenis español durante 20 años, Rafael Nadal Parera, ha tenido el relevo del murciano, quien a sus 22 años ya lleva siete grandes y es el número uno del mundo.

Es difícil apreciar lo privilegiado que es el deporte español por tener esta continuidad en el tiempo con tenistas de nivel tan excelso. Dos años después de su retirada, Nadal sigue recibiendo reconocimientos y tiene asumido que así será el resto de su vida. El último es el de Doctor Honoris Causa, el segundo que recibe de una Universidad. Tras el de la Universidad de Salamanca ahora ha sido la Universidad Politécnica de Madrid.

El mallorquín se mostraba muy honrado en el acto que tenía lugar este martes, un doctorado que le era concedido no sólo por destacar en su vida deportiva sino también proyectar valores humanos como esfuerzo y perseverancia.

El ex tenista en su discurso decía que "mi Universidad ha sido la vida, los viajes, las experiencias y el contacto con personas de diferentes culturas y ámbitos. Recibo este doctorado con gratitud y el compromiso de seguir defendiendo los valores que me ha enseñado el deporte: el esfuerzo, la honestidad, el respeto y la superación constante".

Nadal agradecía en sus redes sociales el reconocimiento: "¡Recordaré este día con mucho cariño! A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial, ya que representan el respeto de instituciones dedicadas al conocimiento, a la formación y al progreso de la sociedad. Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Madrid".

Su visión sobre Alcaraz.-

Tras la derrota en Miami de Carlos Alcaraz, el debate se halla en el estado del tenista murciano, ya que mostró síntomas de agotamiento mental en la pista como se pudo escuchar ("no puedo más, me quiero ir a casa"). En Indian Wells caía ante Medvedev, esta vez era ante Korda. El calendario es muy denso y los jugadores juegan demasiados partidos posiblemente, en todo caso, el mallorquín resta toda importancia a estas últimas derrotas.

Nadal explica que "cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene siete Grand Slam y es el número uno del mundo, pues no va a ganar todos los partidos Todos nos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos por todo lo que está haciendo. Está dando una cantidad de éxitos al deporte español muy difícil de imaginar 30 años atrás. Ahora a lo mejor nos hemos acostumbrado a ello. Nunca pierdo de perspectiva la dificultad que conlleva todo lo que hace Carlos y otros deportistas españoles o de otro país. Carlos es de los nuestros, ¿vamos a preocuparnos por dos derrotas? pues no tiene ningún sentido ni se le puede exigir más".