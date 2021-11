Rafa Nadal: "Mi plan es estar en Abu Dhabi, estoy con la ilusión de volver bien"

Ha sido un año difícil en la carrera de Rafael Nadal Parera debido a la lesión en el pie que le ha tenido medio año fuera de la competición. Con la experiencia que dan tantos años de carrera, el conocer tan bien su cuerpo, el mallorquín lo ha llevado con resignación y tranquilidad. Así se le ha visto en los actos en los que se le ha visto como ha sido en esta ocasión la Gala de los Premios Populares de Cope Mallorca, en su edición número 42 y que ha sido muy especial precisamente por recibir el tenista el Premio Popular de Honor.

Rafa Nadal se mostró animado por su probable vuelta a las pistas en dos semanas en la exhibición de Abu Dhabi. Al menos es el plan previsto según explicaba en la Gala de Cope: "hasta que no tenga las cosas cien por cien claras no puedo decir mucho, al final tampoco lo sé yo. Mi idea como dije hace unas semanas es estar en Abu Dhabi, jugar 17 y 18, éste sigue siendo mi plan. Después las cosas se van analizando a medida que pasan las semanas, como siempre con la idea de volver cuanto antes pero volver bien".

Sobre a qué nivel puede regresar, afirma que "las cosas no las sabes hasta que no aumentas la carga y te pruebas al máximo nivel. De momento hago el camino que me toca seguir a día de hoy, lo que me han dicho, normalmente soy obediente y lo que me dicen es lo que hago y estoy en este proceso. Las cosas van mejor que antes, sino no me plantearía ir a Abu Dhabi. Ahora lo que pasará en adelante no lo sé, Abu Dhabi es una prueba para mí y con ilusión de estar allí".

El tenista mallorquín también se refirió a la eliminación de España en la Davis: "una pena, habiendo ganado 3-0 y perdido 2-1 que era algo a lo que se aspiraba en principio, después estuvimos mucho más cerca de ganar porque Feli hizo un partidazo, se nos escapó por mala suerte. Con ese resultado había muchas opciones de pasar, los números no han estado de nuestro lado, una pena pero éste era era una situación difícil".