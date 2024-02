Rafa Nadal en El Partidazo: "Da igual lo que expliques, algunos sólo se quedan con lo malo"

Rafael Nadal ha querido explicarse en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño sobre las últimas decisiones que ha tomado. La más reciente era la que comunicaba este miércoles 14 de Febrero, la de no disputar el torneo de Doha donde tenía previsto reaparecer este mes tras la lesión muscular que se produjo en Brisbane. También para dar a conocer cuál es su estado, cómo afronta el que en teoría es último año de carrera y que el tenista ratificaba que por ahora no ha cambiado de opinión. También que tiene un calendario en mente pero no sabe si lo podrá cumplir.

Pero la decisión que más controversia ha provocado en torno al mejor deportista español de todos los tiempos, es su acuerdo con Arabia Saudí para ser embajador de tenis de este país, una monarquía islámica estricta. A pesar de la gran apertura y cambios que está experimentando Arabia, que pretende convertirse en potencia mundial, sigue arrastrando las sombras de la falta de derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres.

Arabia se ha volcado en el deporte y ha creado una liga profesional de fútbol muy apetitosa para las principales estrellas, a las que paga cantidades impensables, también ha conseguido que Jon Rahm dispute su liga, que la Supercopa de España lleve tres años disputándose allí, entre otras competiciones.

Desde que tomara las riendas del país el príncipe Mohammad bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, Arabia ha experimentado cambios importantes, las mujeres ya conducen, entran al fútbol, el país se está abriendo porque, como buen estratega que es, sabe que no puede conseguir una posición dominante en el tablero mundial siendo percibido como un país que no respete los derechos humanos. Arabia es una auténtica potencia económica y socio preferente de Estados Unidos, en fuerte rivalidad con Irán, que pertenece a otra rama del islam.

En esta apertura y en esta apuesta por presentar otra cara al mundo es donde aparece el deporte y lo último que ha firmado, el acuerdo con Rafa Nadal. El tenista es embajador de tenis del país y en El Partidazo ha explicado los motivos que le han llevado a este acuerdo: "pues porque creo en el progreso. Sabía que me caerían (palos) pero lo asumes. Soy siempre coherente con las cosas que hago, cuando tomo la decisión de aceptar este reto no lo hago pensando en que habrá un sector que me va a criticar. Es lo que ocurre en este mundo. Cuando pasan cosas muchas veces da igual las explicaciones que des, siempre se quedan con lo malo. Mi forma de intentar explicar los motivos por los que acepto ser embajador de la Federación de tenis de Arabia Saudí es por una motivación personal. No nos vamos a engañar, creo que mi carrera deportiva está llegando a su fin y creo que mi futuro siempre ha estado muy ligado al deporte y la educación, la Academia, la Fundación, el acuerdo con la Universidad Alfonso X el Sabio. Creo que el deporte y la educación son armas que tienen el enorme poder de cambiar el mundo. Con lo cual, lo que yo recibo de Arabia es que tiene intención de progresar".

Añade el tenista que "tengo la información del país sobre todas las cosas que no gustan y que a mí tampoco me gustan, no porque firme un acuedo es que esté dando el beneplácito a cosas que ocurren allí. El país está en una época de apertura y quiere hacer un progreso real. Mi intencinón es dar esa oportunidad de progreso para toda la gente que vive allí. Hay datos, y antes de tomar esta decisión me he informado, el 70% de la población tiene menos de 35 años, hay una oportunidad de cambio real en el país. La mayoría ha vivido en un país encerrado y que ha experimentado una apertura desde 2017. Es gente que pide un cambio, esto no es inmediato, la sociedad necesita un tiempo de adaptación. Arabia está en ese proceso y creo que en los siguientes años va a ser un país que va a mejorar en todas las facetas. Si eso no ocurre me habré equivocado. Mi objetivo es contribuir a ese cambio, a que sea más deportivo y en el proyecto que voy a desarrollar allí".

Nadal continúa diciendo que no cree que él sea parte de un lavado de imagen: "No creo que me necesiten a mí para lavar ninguna imagen, porque llevan años llevando a los mejores deportistas, artistas, empresas que están ya allí. Me llaman porque ven en mí alguien confiable, les interesa lo que hacemos en la Academia. Tenemos una chica de Arabia que está viviendo su sueño en la Academia, y como ella pueden venir muchas en el futuro. Hay cosas que no me gustan en el país y o no hago nada o acepto el reto. Me caen críticas pero estoy tranquilo con lo que hago. Si luego con los años veo que no se produce ese cambio y no he tenido una influencia positiva en que la vida de estas personas no cambia nada me habré equivocado".

¿Qué pasa si tienes un homosexual en la Academia?

Nadal responde a Juanma Castaño: "un homosexual en mi Academia no tendrá problemas, ¿qué pasa si las autoridades dicen que no? pues el problema estará y yo voy a intentar que no ocurra. Las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana. Que esto no sea debatible en el futuro en una entrevista dentro de 10 años, sino que eso ya no es un tema de discusión. Si no ocurre no habré cumplido mis objetivos y estaré decepcionado".

Sobre las críticas que han provocado este acuerdo dice que "por un tema de salud personal te prometo que no he visto casi ninguna. No soy rencoroso, no soy conflictivo, no me gusta convivir con el conflicto. Si me pongo a leer esas cosas, por concepto tampoco leo mucho los halagos, cuando hay críticas que son respetables y otras fuera de tono, me duelen más por las personas de alrededor. Sobre todo la familia. Sufre más la familia. No sé si han sufrido, no hablamos de ello. No tengo dudas de que si leen según qué tipo de cosas claro que sufren. Te prometo que no las leo por concepto, no quiero que en mi cabeza se quede una sensación de revancha, prefiero vivir sin eso, me siento muy bien tratado por prensa y sociedad. Entiendo la crítica y si realmente no soy capaz de contribuir a que personas tengan una vida mejor en el futuro en Arabia pues habrá sido una crítica acertada. Vamos a ver qué sucede y a ver si dentro de unos años puedo decir que la crítica fue desmesurada".

Pero las críticas que ha recibido Nadal llevan también al tenista a otra reflexión, que tiene que ver con cómo se percibe por algunos en España a la gente que tiene éxito y su relación con el dinero. "En este país está mal vista la gente que gana dinero, por concepto. Es un debate distinto al de Arabia. Es un país en el que quizá se desconfía de la gente que tiene éxito, yo sólo juego a tenis pero sí hay empresarios que son referentes mundiales y son ejemplos de superación que deben ser admirados, y en España señalamos o desconfiamos de a ver qué han hecho mal. Pues han arriesgado y se han esforzado. Si yo digo voy a hacer este proyecto y no voy a cobrar pues a lo mejor no está tan mal visto. Ese factor distorsiona lo que es mi labor allí. Voy a decir una cosa, no he firmado un contrato con Arabia que vaya a cambiar mi vida, lo que he firmado no va a mejorar mi vida, ¿por qué lo he hecho? porque me ilusiona el futuro, creo que es un proyecto que no va desenfocado lo que es mi actividad en la Academia. Si puedo promover algo bueno por concepto tengo de coger esa oportunidad. Y si cobro un dinero con ello, pensaré que si lo consigo es un dinero muy bien ganado y sino pues no será bien ganado. Veremos si ha sido decisión acertada o desacertada. El dinero también lo va a ganar el gobierno en impuestos que se va a llevar el 60% en impuestos".





