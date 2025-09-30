El enfado de Carlos Alcaraz con el juez de silla de la final de Tokio: "No has jugado al tenis en tu vida"

Momento de tensión entre Alcaraz y el juez de silla de la final de Tokio

Carlos Alcaraz protagonizó un momento de tensión con el juez de silla de la final del ATP 500 de Tokio que disputó el tenista murciano ante el estadounidense Taylor Fritz, y que se acabó llevando por un doble 6-4, conquistando así su octavo título del año.

El tenista español tuvo un tenso intercambio de palabras con el árbitro tras recibir dos advertencias por tiempo en un solo set. La frustración de Alcaraz estalló cuando, después de un largo punto en la red, apenas tuvo tiempo para recuperar las pelotas y descansar

Carlos Alcaraz hablando con el Juez de silla de la final de Tokio

Fue entonces cuando Alcaraz se dirige al árbitro con visible indignación: "¿Crees que es normal que termine un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo de ir a buscar las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Crees que es normal o no? Bueno, nunca has jugado al tenis en tu vida", declaró el seis veces campeón de Grand Slam.

Por otro lado, el tenista murciano, al término del partido, confesaba que "he disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó.

"Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho", añadió Alcaraz que afronta ahora el Masters 1000 de Shanghai.