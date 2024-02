Rafa Nadal, sobre las críticas al éxito: "En España, la gente que gana dinero está mal vista"

Una de las cuestiones sobre las que más dialogaron Rafa Nadal, Juanma Castaño y Paco González en El Partidazo de COPE de este miércoles tuvo que ver con la polémica que rodea la decisión que tomó Nadal a principios de este año de aceptar ser nombrado embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí.

El más claro fue el propio Nadal, que afirmó durante la entrevista que "el contrato con Arabia Saudí no va a mejorar mi vida un céntimo", y que la motivación de colaborar con el país saudí va por otros derroteros.

Rafa Nadal, en el cartel de la Federación de tenis de Arabia Saudí

Lo que el manacorí no pudo evitar fue el aluvión de críticas por aceptar un contrato con un país que todavía vulnera algunos Derechos Humanos, como fueron criticados otros muchos agentes del deporte por firmar contratos con Arabia Saudí.

La postura de Nadal ante las críticas es sencilla: "No he visto casi ninguna crítica". Y lo hizo por una razón principal: "Cuando hay críticas que pueden estar fuera de tono me duele más por las personas de alrededor, sobre todo la familia. Claro que si ellos leen cierto tipo de cosas, seguro que sufren. Pero yo no las leo porque no quiero que en mi cabeza se quede una sensación de revancha o de rencor. Prefiero vivir sin eso", argumentó.

El ejemplo de Paco González sobre Los Beatles y el Franquismo

Paco González, durante la entrevista con Nadal, puso un ejemplo para entender los diferentes contextos de hace unas décadas y el de nuestros días y cómo se comportaba la crítica entonces y ahora.

González aludió a los primeros conciertos que los Beatles dieron en España en 1965, en la madrileña Plaza de las Ventas y en La Monumental de Barcelona el día después, en pleno Franquismo.

"Nadal está siendo sometido al castigo que reciben los famosos", reflexionó, en referencia a lo que han hecho deportistas de élite como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. "Es un castigo que pasa ahora. Los Beatles no fueron considerados nunca franquistas y vinieron a España con Franco. No sé si alguien pensó que Los Beatles patrocinaban una dictadura. Aquí se tomó como que venía algo de aire fresco. Y de Nadal sí he leído esas críticas, las de que lavan la imagen de un Régimen".

González recordó que los acuerdos con Arabia Saudí van mucho más allá del deporte: "Las empresas españolas también construyen en Arabia y los Gobiernos españoles también tienen acuerdos con los de allí".

Nadal y su reflexión sobre el dinero y el éxito en España

El testigo al ejemplo de Paco González lo recogió el propio Rafa Nadal, que habló sobre el dinero y sobre lo "mal vista que está la gente que gana dinero por concepto".

Nadal cree que la discusión sobre el dinero es diferente del debate que se ha formado en torno a su decisión con Arabia.

España "es un país en el que cuesta, desconfiamos de quien tiene éxito. Hay empresarios en este país, que han tenido éxito y que empezaron desde cero y hoy son referentes mundiales. Son ejemplos de superación, que también tienen que ser admirados. Y en ese sentido, creo que en España señalamos o desconfiamos, como que pensamos que esta gente para llegar donde han llegado ¿qué han hecho más?".

"Lo que ha hecho la gente ha sido arriesgarse y esforzarse", prosiguió Nadal con su reflexión. "En el tema de las críticas, si acepto este proyecto y no cobro nada, seguro que está mejor visto", finalizó.