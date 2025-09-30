COPE
Carlos Alcaraz conquista en Tokio su octavo título del año

El murciano se impuso en la final al estadounidense Taylor Fritz en dos sets (6-4 y 6-4).

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, durante el ATP 500 de Tokio

 Por primera vez en su carrera el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, conquistó el torneo de Tokio tras batir al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en una hora y 32 minutos y elevar su cosecha de éxitos a los veinticuatro trofeos, ocho en lo que va de 2025.

La trayectoria del jugador de El Palmar (Murcia) es impecable en este tramo de la temporada. El español de 22 años logró elevar a 67 su número de victorias en el 2025 y se convirtió en el sexto jugador en ganar ocho trofeos en una misma temporada en este siglo.

Tokio se une al Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, a los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los torneos de Queens y Róterdam, cosecha que resume el año más fructífero del ganador de seis Grand Slam. 

