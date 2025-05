La petición del presidente en Baleares de la AECC al RCD Mallorca

Mallorca - Publicado el 02 may 2025, 09:59 - Actualizado 02 may 2025, 10:06

El Estadio de Son Moix se ha convertido en un espacio multidisciplinar en el que además de ser el santuario del mallorquinismo, la casa del RCD Mallorca, ofrece diferente servicios y posibilidades. Desde su restaurante temático hasta la clínica deportiva de rehabilitación.

El Estadio de Son Moix cuenta además con espacios de ocio y restauración para atraer a un público de alto poder adquisitivo, lo que aumenta los ingresos del club. Lo último ha sido la apertura del espacio de ocio en el fondo sur del estadio, "la plaça", como ha bautizado el Mallorca a esa explanada que se diseñó en el fondo sur en la reforma del estadio y destinada para toda clase de actividades, como conciertos, algo que ya se ha puesto en práctica en días de partido. Además, está concebido como espacio de ocio familiar, con juegos para niños, ocio familiar.

En definitiva, Son Moix es otro estadio respecto al inaugurado en 1999 en un partido contra el Real Madrid. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado, y es que, pese a cómo han cambiado los tiempos en cuanto a concienciación del peligro del tabaco y conseguir espacios libres de humo en los estadios, Son Moix aún no lo es. Los fumadores pasivos son aquellos que aspiran el humo del tabaco que consumen los fumadores. En muchos espacios deportivos esto ya no es así, son espacios libres de humo. En este sentido, el primero en Palma en cuanto al fútbol se refiere fue el Atlético Baleares, que ya declaró el Estadio Balear y Son Malferit libre de humo el 14 de Diciembre de 2022.

Ahora el Dr. José Reyes Maroto, presidente en Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer, ha hecho una petición al RCD Mallorca. En su cuenta en X, el médico se pregunta: "Amigos del RCD Mallorca, ¿qué os parecería declarar el Estadio de Son Moix espacio libre de humo? Es simbólico pero vuestro apoyo en la lucha contra el cáncer es esencial".

La petición del médico ha recibido apoyos inmediatos. Cuentas como "T'estim Mallorca", una de las más activas en difusión del mallorquinismo, o el periodista Mateu Ramonell, institución en TVE en Baleares recientemente jubilado, han apoyado la petición. "Parece mentira que aún se fume en estadios" se pregunta Ramonell.