Chus Mateo, en El Partidazo de COPE: "Me encantaría poder seguir disfrutando del Real Madrid, pero no depende de mí"

El Real Madrid ha conquistado la Liga ACB 2024/25, tras ganar este miércoles por 70-81 en su visita al Valencia Basket en el tercer partido, y a la postre definitivo, de la serie final de unos 'playoffs' que se han despedido del Pabellón Fuente de San Luis.

El conjunto blanco ha celebrado por todo lo alto el triunfo sobre el parqué y minutos después de la conclusión del partido y de ese primer festejo, Chus Mateo ha hablado con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

"La temporada ha sido una temporada dura. Una temporada milagro, diría yo. Hemos ganado una competición muy difícil y que te pone rivales en el camino, que juegan al mejor nivel europeo", empezó diciendo a Pilar Casado.

Y agregaba: "Ser capaces de haber ganado a Baskonia, Unicaja y Valencia tal y como estaban jugando los tres equipos, pues tiene mucho mérito y sobre todo ese mérito es de los jugadores que han hecho un esfuerzo enorme".

Juanma le preguntó sobre su frialdad a la hora de celebrar la victoria y el entrenador del Real Madrid no dudó en responder. "A veces soy demasiado políticamente correcto y trato de mantener un poquito el equilibrio y no volverme demasiado loco", explicaba al director de El Partidazo de COPE.

Chus Mateo reconocía que el triunfo era para "dar saltos de alegría" porque era un momento muy bonito y aseguraba a Juanma Castaño que "estaba muy emocionado".

El entrenador del Real Madrid también se pronunció sobre su futuro al frente del banquillo, aunque comentaba que "no le preocupa" porque no depende de él. "Yo intento hacer bien lo que depende de mí y si hay alguien que considera que el rumbo y el entrenador del Real Madrid debe cambiar por otras personas, bienvenido sea", señalaba.

Y añadía para finalizar: "A mí no me preocupa eso. Pero te soy sincero, me encantaría poder seguir disfrutando del Real Madrid, que es mi club desde que tenía 21 años. Lo voy a seguir dando todo y tengo un año de contrato. En ningún momento se ha dudado de mí ni nada por el estilo y si hay dudas... habrá que preguntar a esas personas".