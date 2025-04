El Palmer, la reválida ante el Cáceres del baloncesto mallorquín tres décadas después

𝘿𝙪𝙚𝙨 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨 𝙥𝙚𝙧 𝙡’𝘼𝙨𝙘𝙚𝙣𝙨!



Primer partit a Càceres, on viatjarem juntament amb l’equip per intentar aconseguir la primera victòria de l’eliminatòria.



La setmana que ve jugam a ca nostra, a Son Moix. Partit decisiu on, junts, intentarem fer història. pic.twitter.com/AWjBdU6UdN