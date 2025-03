Pablo Maffeo aclara que fue el RCD Mallorca el que le ofreció participar en la Kings League

Pablo Maffeo se convertirá este fin de semana en el primer futbolista de la Liga en participar en la Kings League de Gerard Piqué. El anuncio se producía este miércoles provocando mucho revuelo tanto entre los aficionados al fútbol como en concreto los seguidores de esta peculiar competición que se inició en 2022. El mallorquinista estará enrolado este fin de semana en el equipo del Kun Agüero.

El anuncio también provocó debate entre los seguidores del RCD Mallorca, muchos de los cuales se mostraron contrariados. No entienden que un jugador de su equipo se preste a participar en otra competición, con los riesgos de lesión que podría haber y sobre todo en plena temporada con el Mallorca jugándose entrar en competición europea.

Todo el mundo daba por hecho que era una iniciativa personal de Maffeo, un jugador inquieto que además de entrenar con su equipo también entrena boxeo, que colabora con la Gipsy League, liga social en el barrio Son Roca de Palma (es presidente de un equipo). Sin embargo, el lateral ha dejado claro en El Partidazo de COPE que no ha sido iniciativa suya sino del propio RCD Mallorca. "No soy yo el que tiene la idea. Normalmente se me ocurren estas ideas pero en este caso no. Salí del partido contra el Espanyol y se reunieron conmigo del Mallorca y una persona de la Kings, yo lo primero que pregunté era si el club estaba de acuerdo, me dijeron que sí. No sé cuánto jugaré. Sé que la gente del Mallorca se ha enfadado, pero es cosa del club. No hay riesgo".

Al ser cuestionado por Juanma Castaño sobre cierto riesgo de un percance si juega, Maffeo decía que "también puedo estar jugando con mi hija me puede pasar algo, es que entonces no podría salir de casa".