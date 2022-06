Ortells responde a Luis García: "No se me ocurriría decirle a quién tiene que poner en su equipo"

Luis García se fue entre lágrimas del RCD Mallorca y con el cariño de todo el mundo. Ni una mala palabra por su parte ni por parte del club, jugadores y afición, más allá del reproche del técnico por haberse enterado por los medios de que iba a ser destituido, según dijo.

Pero ese final idílico ha tenido un inesperado epílogo con un pequeño intercambio de dardos. El ya entrenador del Alavés ha dicho esta semana que el Mallorca debe apostar por Muriqi o un delantero de coste similar porque tiene que comprar gol, cosa que no hicieron la temporada pasada y bajo su punto de vista fue un error. Su reflexión en IB3 fue que "dicen que se han gastado diez millones en tres jugadores que por a o por b prácticamente no han jugado. Pues a lo mejor tienen que hacer el esfuerzo de diez, siete o los millones que el Mallorca crea en uno bueno de verdad, en un top. Ese jugador da ese nivel, sino otro. Hay que gastarse en un presupuesto lo que se pueda, cosa que el otro año no hicimos y eso fue un error. Los equipos necesitan un tío que te garantice goles y eso sólo se paga con dinero".

El director de fútbol del RCD Mallorca Pablo Ortells encajó con una sonrisa pero molesto las palabras que escuchó de su ex entrenador en Deportes Cope Baleares. En directo, Ortells no pudo ocultar su malestar, y aunque rara vez va a elevar el tono, respondió al técnico impactado por la sorpresa que le causaron estas palabras: "igual es que él es director deportivo del RCD Mallorca... máximo respeto a Luis pero él es entrenador de otro club. A mí no se me ocurre decirle al entrenador de otro club si tiene que poner a fulanito o menganito, entiendo que lo hace con toda la buena fe del mundo. No lo había escuchado, el Mallorca hará lo que el Mallorca crea que tiene que hacer, no lo que Luis García diga que se tiene que hacer. No voy a meterme en lo que tiene que hacer el entrenador o el director deportivo de otro club".

Curiosamente y a pesar de este pequeño intercambio de reproches, Luis García fue una apuesta de Pablo Ortells para el RCD Mallorca. El director deportivo admitía que le había felicitado y deseado suerte cuando el técnico fue nombrado entrenador del Alavés.