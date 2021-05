Mateu Morey: "La cuenta atrás para volver más fuerte ya ha empezado"

Mateu Jaume Morey trata de superar la nueva adversidad que se ha presentado en su pujante carrera futbolística. Y lo hace con la sonrisa que mostró ayer tras pasar por el quirófano de la grave lesión que se produjo en la semifinal de la Copa alemana con su equipo, el Borussia Dortmund, ante el Kiel.

El jugador sufre rotura de los dos cruzados, tanto el anterior como el posterior, por lo que su lesión tendrá una larga convalecencia. Le espera por delante un trabajo arduo y paciente de recuperación, pero sobre todo muchos meses de soledad deportiva, de trabajo en solitario tan solo con recuperadores y al margen del equipo, un equipo al que pronto verá disputar la final de Copa contra el Leipzig el próximo 12 de Mayo en Berlín.

Si algo pone a prueba a un deportista es una lesión de larga duración, exigirá un fortalecimiento mental que quizá ya tenga por otras lesiones sufridas años atrás en la otra rodilla. En esta ocasión es la derecha, que se quedó atascada en una carrera en una imagen que impresionó a sus compañeros y los aficionados. El jugador ya sólo piensa en su recuperación, como indicaba tras la operación con el gesto positivo de los pulgares hacia arriba: "la operación ha sido muy exitosa. La cuenta atrás para volver más fuerte ya ha empezado".

