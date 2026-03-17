Brian May compondrá la banda sonora de la nueva película de He-Man

El universo de He-Man vuelve a la gran pantalla y lo hace con una sorpresa mayúscula: Brian May, guitarrista de Queen y uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, será el encargado de componer la banda sonora de la nueva película de He-Man que prepara Sony Pictures. El anuncio, realizado desde Londres, ha generado una oleada de entusiasmo entre los fans tanto del personaje como del propio músico.

Según fuentes cercanas a la producción, May ya trabaja en los primeros bocetos musicales desde su estudio personal, donde también grabó parte de su disco “Back to the Light”. El compositor pretende combinar elementos sinfónicos con su característico sonido de guitarra, creando una identidad sonora que mezcle épica, fantasía y energía rock. “He-Man siempre ha sido un icono de fuerza y valentía. Quiero que la música refleje esa grandeza”, habría comentado el guitarrista en un comunicado.

La película, dirigida por Adam Wingard, pretende revitalizar la franquicia con un enfoque moderno pero respetuoso con la estética clásica de Masters of the Universe. El héroe interpretado por Kyle Allen se enfrentará de nuevo a Skeletor, en una historia que combinará acción, aventura y un tono más emocional que en adaptaciones anteriores. La incorporación de May se interpreta como un movimiento estratégico para dotar al filme de una personalidad musical única, alejada de los estándares habituales del cine de superhéroes.

No es la primera incursión del guitarrista en el mundo audiovisual: ya colaboró en bandas sonoras de documentales científicos y participó en la supervisión musical de la película “Bohemian Rhapsody”, aunque nunca había asumido la composición completa de una superproducción. Su participación en He-Man supone, por tanto, un salto significativo en su carrera paralela como creador musical para cine.

El rodaje comenzará en Vancouver este verano y el estreno está previsto para 2027. Mientras tanto, los seguidores esperan con expectación escuchar los primeros fragmentos de la banda sonora, que podrían presentarse en un avance especial a finales de año. Con Brian May al frente del apartado musical, la nueva película de He-Man promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la próxima temporada cinematográfica.