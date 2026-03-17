Los barrios de la zona sur de Alicante claman contra los 'anuncios improvisados' del Plan General

Las asociaciones de vecinos de la zona sur de Alicante han alzado la voz contra los últimos anuncios del equipo de gobierno sobre el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los representantes de La Voz de la Florida, Dolores Ten, y de Puerto Babel, Francisco Font, denuncian la falta de consulta ciudadana y critican la presentación de nuevos megaproyectos, como una segunda estación intermodal, mientras las demandas históricas de sus barrios siguen sin resolverse.

Demandas históricas sin respuesta

La presidenta de la asociación de vecinos La Voz de la Florida, Dolores Ten, ha manifestado su malestar tras no recibir respuesta del consistorio para conocer los planes en la zona sur. Ten ha calificado el anuncio de una nueva estación de "ocurrencia" del alcalde: "Si no ha terminado la intermodal de Alicante, ahora me sale con otra, vamos, esto es ya el cuento de nunca acabar".

Si no ha terminado la intermodal de Alicante, ahora me sale con otra, es el cuento de nunca acabar" Dolores Ten Presidenta de la AVVV La voz de la Florida

La representante vecinal ha recordado que llevan 30 años peleando por proyectos fundamentales como el soterramiento de las vías, el parque del soterramiento (OI/2), que define como "el pulmón de Alicante", y la primera estación intermodal. Además, ha propuesto la creación de un retén de bomberos en la avenida de Lorenzo Carbonell, en el solar de un antiguo sanatorio abandonado, para dar servicio a toda la zona sur.

La consulta popular como eje

Por su parte, Francisco Font, presidente de la asociación de vecinos de Puerto Babel y proyectista de profesión, ha subrayado que "el plan general adolece de más consulta popular". Font considera que el proceso debería ser a la inversa: recoger las necesidades ciudadanas y luego plasmarlas en el documento técnico.

El plan general tiene que ser la consulta popular y esa consulta reflejarla en los técnicos" Francisco Font Presidente de la AAVV Puerto Babel

Font, que también es secretario de la federación de asociaciones AGRASAL, califica los anuncios del equipo de gobierno de "culebrones de verano" y confirma que, aunque las consultas son "escasas", no se sienten completamente olvidados. Ha asegurado que cuando el plan se presente oficialmente, presentarán las alegaciones y peticiones oportunas para que se realicen las modificaciones necesarias.

El TRAM y la costa, proyectos clave

En el caso de Puerto Babel, la principal reivindicación es la llegada del TRAM al barrio, al ser la última gran área urbana antes del aeropuerto. Francisco Font también ha valorado positivamente el anuncio del ministerio sobre el proyecto para quitar la vía del tren de la costa, una actuación que considera "todo un avance" porque permitiría la expansión del barrio de San Gabriel.