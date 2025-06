Mario Mola: "La etapa de deportista de élite la cubrí con creces, hay que saber pasar página"

Mario Mola está en otra etapa de su vida y de su carrera deportiva. El olímpico y tricampeón del mundo de Triatlón en las Series Mundiales ha dejado la alta competición para dedicarse al atletismo, afincarse en casa, en Mallorca y dedicarse también a su familia.

Mola sigue vinculado al triatlón como asesor de la Federación Española. A nivel competitivo sigue disputando carreras como la de este domingo en Palma, la Carrera Popular Ruta 091 de la Policía Nacional. Mola es además padrino de la prueba junto a Marcus Cooper, triple medallista olímpico de piragüismo.

Mola comenta en Deportes Cope Baleares que "estoy afincado en Mallorca, poder colaborar a la difusión de este tipo de eventos que además intentan aportar algo a la sociedad, pues muy contento de apadrinarlo junto a Marcus. Y además me tocará ponerme las zapatillas, por supuesto".

El campeón mundial se refiere a su nueva etapa vital: "ahora es cierto que por obligaciones personales está claro que el triatlón, por el nivel de exigencia, lo tuve que dejar aparcado. Hice algo de duatlón. A nivel competitivo estoy centrado en la carrera a pie. Todavía me siento competitivo en atletismo y con el propósito de seguir mejorando. Siempre tuve más facilidad para correr que para nadar y el ciclismo. El poder seguir ligado a la competición y el deporte era lo que quería, sigo vinculado a la Federación Española de Triatlón. Mi miedo a dejar la competición era no volver a sentir los nervios de una salida y no ponerme un dorsal. No puedo quejarme".

En cuanto a su papel en la Federación, dice que "siempre ha sido mi ilusión seguir vinculado al deporte. Creo que tienes que aportar, el presidente lo vio así y contó conmigo para echar una mano en alta competición y en aquello que toca más la Federación, la base, el alcance de este deporte. Son cosas que por formación y por experiencia es donde me encuentro a gusto e intentando aportar esa experiencia al deporte y los deportistas".

Mola además tiene conocimientos sobre gestión deportiva y es otra vía que explorará. "Dejar la alta competición era para poder estar más tiempo con la familia". Sobre si echa algo de menos de la alta competición en triatlón: "hice lo máximo que podía hacer en este deporte, no fui capaz de conseguir una medalla olímpica pero disputé tres Juegos Olímpicos. La etapa de deportista de élite la cubrí con creces. Ahora a otra cosa, hay que saber pasar página".

En cuanto a la 091, la prueba será el 15 de Junio, organizada por la Jefatura Superior de la Policía en Baleares, con la Asociación deportiva Goat Sports y la colaboración del IME (Institut Municipal d'Esports de Palma) y la Federació d'Atletisme de les Illes Baleares.