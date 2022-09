El mallorquinismo arde contra LaLiga y contra el RCD Mallorca

Los ánimos entre la afición del RCD Mallorca están que arden contra LaLiga por el horario contra el Girona y no haber rectificado a pesar de las previsiones meteorológicas. No hace falta ser muy espabilado para saber que en pleno verano a las 14h en Mallorca no es lo más idóneo programar un partido. El Mallorca-Girona fue un infierno para jugadores y aficionados, con el termómetro por encima de los 30 grados y una humedad del 68%, en la peor franja para actividades al aire libre.

Nadie se lo explica en la isla, que se programara el partido a las 14h hace semanas podía ser un error de cálculo bastante extraño, porque todo el mundo sabe cómo es el verano en Mallorca (o tal vez no), pero que no se rectificara dicho horario agrava aún más el enfado de los aficionados. Durante el partido los servicios sanitarios tuvieron que asistir a algún aficionado tanto del Mallorca como del Girona, muchos optaron por indicar a sus mayores que no fueran al Estadio ese día.

Tras el encuentro, una aficionada del Girona tuvo que ser estabilizada por el 061 a unos metros de Son Moix tras sufrir una indisposición. Se trataba de una aficionada joven que tuvo que recibir oxígeno durante bastantes minutos. Finalmente y tras un buen rato tumbada en la acera atendida por los sanitarios, después sentada con la citada máscara de oxígeno, la joven pudo marcharse acompañada por sus familiares por su propio pie.

El director de cine Marcos Cabotá, fijo en las gradas de Son Moix, se mostraba indignado:

Pero las quejas no fueron tan solo para LaLiga que perpetró este horario, un horario que se mantiene para el siguiente partido en casa contra el Almería, sino también contra el RCD Mallorca por la deficiente atención que denunciaron muchos aficionados. A pesar de que el club repartió gorras gratuitas y que puso aguas a 1 euro, las quejas se hicieron notar por los pocos puntos de venta y los habituales atascados de acceso.

El periodista de Cope Juan Carlos Taura también ha denunciado las condiciones vividas el sábado e indisposiciones en su familia

1) Mi padre, tras finalizar el encuentro y llegar a casa, sufrió una insolación. Dolor de cabeza, agotamiento, cara congestionada y mareos. Me he tenido que enterar por terceras personas porque sabe que por este tipo de cosas me preocupo en exceso. 40 minutos tuvo que esperar… — Juan Carlos Taura (@JCTaura) September 5, 2022









También hubo quejas hacia el club en el partido del domingo del Mallorca B en Son Bibiloni por la inconcebible situación de no disponer del puesto de bebidas abierto, no había posibilidad de comprar ninguna bebida en la ciudad deportiva en el partido de la Segunda RFEF contra el Hércules según denunciaron los aficionados.





Queda trabajo por hacer y mucho por lo que se ve, el RCD Mallorca ha mantenido un perfil bajo en relación al horario, no ha habido protesta alguna ni comunicado alguno, sólo el capitán Raíllo advertía en Deportes Cope que no era una buena idea ese horario que iba en perjuicio del espectáculo y no era lo mejor para los aficionados ni para ellos. Tras el partido Battaglia sí fue más explícito y dejó claro que eran personas, También Aguirre en la previa y tras el partido dejó claro que no le parecía normal: "Este horario va en detrimento del espectáculo. Había sensación de 34 grados y humedad de 68%. Hasta el árbitro estaba fundido. Y nos ponen dos partidos más, y uno aquí con el Almería otra vez. Me parece muy bien vender en Asia pero es demasiado".

Hasta el momento ni el Moviment Mallorquinista ni la Unió de Penyes mallorquinitas se han manifestado al respecto.