El Mallorca intenta convencer al Barcelona por Jan Virgili mientras se hace oficial el traspaso de Copete al Valencia

El RCD Mallorca tiene mucho por hacer en el mercado de fichajes, un mercado al que le queda mucho todavía y que dará muchas vueltas. La incorporación de centrales es una de la prioridades tras haber traspasado a dos defensas, Copete y Van der Heyden en las últimas horas.

La salida de Copete ya es oficial tras haberlo comunicado formalmente tanto el Mallorca como el Valencia. El astigitano, que firma por cuatro temporadas, aterrizaba anoche en la capital de Turia y mostraba su ilusión por jugar en el Valencia, un paso decisivo en su carrera. Hace tres años aún no había jugado en Primera División, el Mallorca le dio esa oportunidad tras acabar en la Ponferradina.

Hace un poquito más, Copete estaba en la Peña Deportiva Sta Eulalia en Segunda B, con Raúl Casañ en el banquillo, ya que el Villarreal no parecía apostar por él. El salto al Valencia es un sueño para Copete, que tendrá que dar un paso más en su nivel de juego ante un club de más presión que el Mallorca.

Extremos.-

Pero además de centrales, el director deportivo Pablo Ortells lleva tiempo buscando jugadores de banda. En los últimos días se ha hablado mucho en Barcelona de Jan Virgili. Los medios más próximos a la junta directiva del Barcelona ya deslizaron una negociación con el Mallorca por el joven extremo de 19 años.

El jugador vería con buenos ojos su venida a un club de Primera División, ya que está en el filial en Segunda RFEF. En este sentido, ha sido decisivo que Hansi Flick no se lo llevara a la gira de pretemporada y que el jugador esté con el B, para que esté dispuesto a salir. Pero falta lo más importante ahora mismo, como ya ocurriera con Pablo Torre, llegar a un acuerdo con el Barça, que no lo está poniendo fácil.

Para el Mallorca sería un jugador que pese a su inexperiencia en Primera podría dar muchas opciones al técnico Jagoba Arrasate, tiene desborde y velocidad, que es lo que está buscando el técnico. Por ahora cuenta con Dani Luna, que ha dado un paso importante y quiere convencer al técnico en la pretemporada, y Javi Llabrés, quien también tiene claro que se quiere quedar. Ambos han marcado ya.

¿Lateral?

Otro nombre que ha salido en las últimas horas es el de Héctor Fort. El lateral podría salir y el Mallorca aparece como equipo posible. Sin embargo, el Mallorca sólo incorporará un lateral si sale traspasado Pablo Maffeo, algo posible ya que el jugador quiere irse, pero no seguro, por ahora no hay ninguna oferta que convenza por el lateral, quien ya debutó el domingo con el equipo en la pretemporada. Fort puede salir ya que parece no entrar en los planes de Flick y el Barça le busca destino.