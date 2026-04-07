Maffeo vs Vinicius, el "clásico" que nunca defrauda en los RCD Mallorca-Real Madrid

Es su forma de afrontar los partidos y los duelos entre ambos. Desde que Maffeo y Vinicius han coincidido en el terreno de juego vienen ofreciendo un serial que ha pasado por momentos de crispación.

Ambos intentan sacarse del partido mutuamente, es una íntima enemistad que no dejan de cultivar ambos jugadores en el campo, aunque luego fuera le resten toda trascendencia, como ha de ser, por otro lado.

Si algo ha quedado claro es que Pablo Maffeo está recuperado para la causa, para ayudar al Mallorca en la lucha por la permanencia, tras una mala temporada como la de todo el equipo. Restan ocho jornadas y el lateral dejó su mejor versión defensiva ante el Real Madrid, tras haberse quedado fuera del equipo en Elche.

Demichelis volvía a confiar en el lateral para medirse al Real Madrid y en previsión de que jugara Vinicius. No fue así de inicio, ya que Arbeloa le dejó de inicio en el banquillo, pero en la segunda mitad y con el Mallorca ganando el partido, dio entrada a la estrella brasileña entre otros movimientos. Fue entrar Vini al campo y ya se notó en Son Moix, recibido una vez más con una sonora pitada, no tardó en aparecer un balón de playa en el fondo sur del estadio. En cuanto se produjo el primer emparejamiento en la banda entre Maffeo y Vinicius empezaron los piques. En el primer ataque Maffeo ya le reprochó que se fuera al suelo. Las cámaras de Movistar y Dazn captaron todo el duelo entre ambos durante esa segunda mitad.

Maffeo reprocha a Vinicius sus protestas pidiendo falta y tras haberle dejado empujado el brasileño, el defensa bermellón va corriendo hacia él y le empuja, por lo que ve la amarilla de Sánchez Martínez.

Las cosas se siguen calentando, Maffeo le llama "llorón" y "balón de playa", Vinicius responde con risas e ironizando con el balón de playa al mismo tiempo que recordándole a Maffeo que ya sabe que va a salir en la tele gracias a él.

Hay un momento en el que Vinicius le dice al defensa "te mato" mientras va en carrera a lo que Maffeo le dice que no sea tan pesado y le llama el clásico "llorón". Después de un duelo aéreo ganado por el lateral, Maffeo lo celebra en su cara, como se puede ver en el seguimiento de Movistar. En un momento final del duelo se le ve también al mallorquinista lanzándole besos.

En suma, es el clásico paralelo de los RCD Mallorca-Real Madrid con el duelo de dos niños grandes que tratan de descentrarse el uno al otro.