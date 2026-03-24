Sin Maffeo ni los internacionales pero con Kumbulla y Asano

El Real Mallorca continúa con el trabajo en esta semana de selecciones. Con la ausencia de Samú Costa, Mojica, Martin Valjent, Vedat Muriqi y Jan Virgili, el equipo mallorquinista ha saltado hoy al verde sin la presencia de Pablo Maffeo que se ha quedado en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. El lateral, que no jugó en el partido disputado en Elche, ha sido una de las ausencias destacadas en el campo de entrenamiento bermellón en una sesión de trabajo en la que, en cambio, sí han estado Kumbulla y Asano.

Tanto el central como el extremo parecen haber dejado atrás sus respectivas lesiones y ya se han puesto a las órdenes de Demichelis para poder estar a su disposición de cara a los próximos partidos en los que el Mallorca va a jugarse la permanencia siendo el primero de ellos el que le enfrentará al Real Madrid en Son Moix el próximo día 3 de abril.

Luis Ángel Trives Raíllo conversa con Demichelis, hoy en Son Bibiloni

Durante los 15 minutos permitidos a los medios se ha podido ver a Martín Demichelis que ha mantenido una breve conversación con Antonio Raíllo, capitán del conjunto mallorquinista, antes de que el central bermellón se incorporase al trabajo con el resto de sus compañeros.