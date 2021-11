Luis García: "Tenemos gente que juega muy bien pero no tenemos tanto gol"

En la soledad de un palco VIP, casi como un león enjaulado, Luis García no pudo corretear esta vez por el área técnica, estar encima de sus jugadores, gritarles, corregir, hablar con el asistente. Un normalmente hiperactivo Luis García tuvo que seguir el partido desde lo alto del Estadio de Son Moix y sólo al final con el golazo de cabeza de Pablo Maffeo se le vio soltar toda esa tensión.





El preparador bermellón dio por bueno el empate habida cuenta de que el partido parecía perdido. Esta vez fue al revés, el Mallorca llegó al descuento perdiendo y no ganando, esta vez le tocaba al equipo bermellón la machada en lugar de sufrirla. De los seis puntos perdidos en los últimos minutos en las seis jornadas anteriores, el Mallorca salvaba al menos un punto ante el Elche.

A pesar de no jugar un buen partido, el RCD Mallorca tuvo ocasiones para haberse puesto por delante, especialmente otra vez Ángel Rodríguez, que siempre tiene ocasiones claras, que siempre está rondando el gol, pero al que se le está resistiendo. No hay partido en el que no tenga. Ayer Edgar Badía en el primer tiempo y su falta de puntería en el segundo le dejaron sin ese gol.

Tuvo que ser Salva Sevilla tras el penalti de Josema a un omnipresente Pablo Maffeo, quien empatara en primera instancia. Pero tras el segundo gol de Lucas Boyé, sería el mencionado Maffeo de cabeza en el 95. Tenía que ocurrir y ocurrió, el Mallorca también saca botín del descuento.

El técnico analizaba que a su equipo le falta punch arriba, le falta "maldad" en el área rival. Ensalzó la delantera del Elche, con los dos Lucas, Boyè y Pérez y considera que a su equipo le falta gol: "Ha faltado maldad arriba, tenemos que hacer mucho más daño. Hemos tenido dos ocasiones de Ángel. Nosotros tenemos un error de Franco pero luego hay que meterla como la mete éste. Nosotros hemos dominado pero tenemos que hacer más daño con lo que generamos. Los rivales generando poco te están haciendo más daño. Lo que dije, nos falta gente con gol, tenemos gente que juega muy bien pero no tenemos tanto gol. Tenemos unas cosas buenas y otras malas, algunas muy buenas. Quitando a Ángel que lo normal es que lo suyo acabe en gol. Ángel por cierto ha jugado de milagro, prácticamente no ha entrenado por una molestia y le he cambiado por miedo".

Sobre el empate decía que "no era la idea pero es otras veces nos ha pasado a nosotros. Es una locura lo que está ocurriendo, ni cuando te pasa a favor ni cuando te pasa en contra. Si mal no recuedo han sido cuatro partidos los que han cambiado al final en el descuento en esta jornada. No le encuentro explicación, por qué se cometen esos fallos y antes no. Otro punto, cuatro empates seguidos. Ya habéis visto la delantera que tiene el Elche, con poquito, es de los que menos nos ha llegado, llegan tres y te meten dos".

El técnico ironizó sobre el partidazo de Maffeo, "ha estado enorme pero no lo voy a decir más porque dije que Baba estaba enorme y no veas qué balones ha perdido hoy. Le vengo insistiendo en que se suelte más, tiene capacidad para soltarse en ataque".