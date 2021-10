No hay huelga, por ahora. Es la conclusión que deja la reunión mantenida en la tarde de ayer entre los representantes de los árbitros y la Federación, reunión en la que estuvieron presentes ambos presidentes, el del Comité Balear de Árbitros Tomeu Riera Morro y el presidente de la Federación Balear Miquel Bestard.

Hay mucho malestar entre los árbitros por la falta de seguridad y las agresiones o intentos de agresión que han sufrido en los últimos fines de semana. Por ahora no habrá huelga, una posibilidad que sigue encima de la mesa y que un sector de los colegiados defiende para concienciar a todo el mundo. Entre los árbitros se tiene la sensación de que la Federación siempre tiene muy buenas palabras pero no acomete medidas prácticas.

Desde el Comité Balear de árbitros se pide que se tenga tolerancia cero con los jugadores, entrenadores o aficionados conflictivos, dicen que les tienen perfectamente identificados y que no se toman medidas. El caso del individuo de la navaja es conocido, era un reincidente que ya amenazó a otros árbitros y al delegado del Collerense hace dos años.

Los árbitros piden a la Federación que haga ver a los clubes que se debe actuar. Si no se observa progreso en todo este asunto los colegiados no descartan una huelga en las próximas jornadas. Han dicho basta y no quieren seguir en el centro de la diana.

El colegiado de Primera División Guillermo Cuadra Fernández se ha mostrado muy preocupado por el incidente de la navaja:"hemos vivido esta situación, he recibido mucha información de mis compañeros, primero transmitirles todo mi apoyo a los tres chicos que estaban en este campo y a todos los chicos y chicas que arbitran están haciendo una función que ayuda. Gracias a que hay árbitros hay fútbol base, son chicos jóvenes que tienen su pasión por el arbitraje, quieren ir allí a hacer un deporte, para para disfrutar y que en ningún momento se tendría que ver nique fuera medio normal que sean agredidos por aficionados,entrenadores o jugadores".

Mientras el colegiado Ramón Mulet Pacis informaba aye de varios incidentes: "me llega información fidedigna de la suspensión de hasta cuatro partidos de fútbol este fin de semana por gravísimos incidentes contra los árbitros. Los altercados han sido en Lloseta, juveniles. Infantiles, Palma. Cadetes, Santanyi. Y Santa Margarita 2a Regional. ¡¡Vergonzoso!! La semana pasada casi apuñalan a un árbitro de tercera división y esta semana esto. Sin ser, a priori, partidario de una huelga arbitral creo que de seguir así esta opción será la única herramienta para conseguir que TODOS luchemos contra la violencia en el fútbol. Esperemos acontecimientos, esperemos sanciones de los Comités de competición y valoremos opciones y estrategias para conseguir que los violentos abandonen el entorno del fútbol. Mi apoyo total y absoluto a todos los compañeros que este fin de semana han sufrido el sinsentido de la violencia"