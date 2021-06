Lolo se despide del Palma Futsal

Tiempo de cambios en el Palma Futsal, algo de lo que venía avisando el máximo responsable del club, José Tirado. Es un año trascendental en la historia del club porque es la primera vez que planifica sin su alma máter y fundador Miquel Jaume. Esto significa que además del desgaste personal que han sufrido en el Palma Futsal se cuenta con menos respaldo económico, si bien el máximo ejecutivo siempre destaca que el Palma es autosuficiente.

Sin embargo va a haber una reducción presupuestaria y el club tiene que forzosamente empezar a mirar algo más hacia lo que tiene en casa, empezar a crear espacio a los jugadores de la cantera, si bien según Tirado el Palma Futsal seguirá siendo un equipo competitivo y estará en el top 10 de presupuestos de la Liga.

La última noticia negativa es la no continuidad de Lolo Urbano, uno de los jugadores clave de los últimos años en el Palma Futsal. No ha habido acuerdo para la continuidad del cordobés, uno de los fijos que ha participado en todos los encuentros y ha anotado 12 goles esta temporada. Lleva cuatro temporadas en el Palma Futsal. Su baja se une a las de Hamza y Rafa López, que se despedían la semana pasada del club, además de Joao que se despedía antes de acabar la temporada y Mati Rosa regresa al Barcelona en plena recuperación de su lesión.

Mientras tanto, parece que Miguelín se escapa. No hay noticias oficiales pero el Palma Futsal parece haberse despedido de la opción de recuperar a Miguel Sayago para su última etapa en activo. El jugador tenía una oferta sobre la mesa del Palma Futsal que contemplaba no sólo su último año en activo sino también una propuesta para integrarse en el club al colgar las botas. Pero el jugador no respondió a la oferta y se especulaba en Murcia con su fichaje por el Córdoba tras cerrar su larga etapa en El Pozo Murcia. Parecían destinados a reencontrarse y que Miguelín volviera a jugar en la isla y al equipo del que salió, pero por ahora no será así.